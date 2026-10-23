Il Congresso marittimo e logistico saudita ha evidenziato il ruolo del Paese nel sostenere la continuità dei flussi commerciali e nel rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento, inaugurando i lavori al Jeddah Superdome e riunendo rappresentanti di enti governativi, leader del trasporto marittimo e della logistica e la comunità imprenditoriale.

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Il Congresso si svolge in un momento in cui i rapidi cambiamenti nel commercio e nel trasporto marittimo spingono le aziende a rivalutare le rotte di trasporto e le scelte operative e di investimento. Il Congresso offre una piattaforma di dialogo tra le parti interessate per esplorare le opportunità di cooperazione e rafforzare l'integrazione tra porti e servizi marittimi, di trasporto terrestre e di logistica, sostenendo l'efficienza operativa e l'affidabilità della catena di approvvigionamento.

Nel suo discorso di apertura, Sua Eccellenza l'Ing. Fawaz Alsahli, Presidente dell'Autorità Generale dei Trasporti dell'Arabia Saudita , ha sottolineato che le ambizioni del Regno vanno oltre lo sviluppo dei porti e dei servizi marittimi e mirano a creare un ecosistema integrato di trasporti e logistica che contribuisca a diversificare l'economia nazionale, ad ampliare le opportunità di investimento e innovazione e a rafforzare la posizione del Regno come partner di fiducia nel commercio internazionale.

Mohaned El Mahgoub, Vicepresidente di Tahaluf, ha dichiarato: "Riunire il settore a Gedda in questo momento è più importante che mai. Le aziende stanno prendendo decisioni immediate su rotte, capacità e investimenti, e tali decisioni dipendono da relazioni solide lungo tutta la catena di fornitura. I dibattiti del Congresso di quest'anno dimostrano come le capacità marittime e logistiche dell'Arabia Saudita stiano aiutando le aziende a rispondere alle perturbazioni e a consolidare la fiducia nelle rotte e nei servizi su cui fanno affidamento. La forza del Regno risiede nella sua capacità di riunire queste competenze, adattarsi sotto pressione e mantenere attivi i flussi commerciali".

Ing. Essam Alammari, Vice responsabile per il settore marittimo dell'Autorità Generale dei Trasporti , ha sottolineato l'importanza di sviluppare le capacità del trasporto marittimo, migliorare l'efficienza operativa e rafforzare l'integrazione tra porti, servizi di spedizione e reti logistiche.

Faisal M. Higgi & Associates Co. Ltd ha inoltre annunciato una nuova identità di marchio, FMH Marine Services, pur continuando a operare con la sua personalità giuridica propria. Il nuovo marchio supporta i piani dell'azienda di sviluppare servizi di agenzia marittima, sdoganamento, logistica, approvvigionamento, acquisti e servizi marittimi correlati, in linea con gli obiettivi della Saudi Vision 2030.

I dibattiti si sono estesi al ruolo dei porti e dei porti turistici nel sostenere il turismo, i servizi e gli investimenti marittimi. Oriela Blake di Sela ha sottolineato l'importanza di sviluppare strutture portuali e servizi marittimi specializzati per attrarre yacht di lusso e aumentare la domanda di attività di approvvigionamento, manutenzione e turismo.

Ryanah Alghamdi, Vice Direttrice Generale di Samaco , ha dichiarato: "La nostra ambizione è quella di offrire più di un semplice porto turistico. Vogliamo sostenere il percorso nautico più ampio del cliente, dalle imbarcazioni e dall'assistenza post-vendita alle strutture dei porti turistici, contribuendo al contempo alla crescita del settore in Arabia Saudita".

Il Congresso marittimo e logistico dell'Arabia Saudita prosegue al Jeddah Superdome con sessioni dedicate a come costruire un ecosistema logistico nazionale integrato, migliorare l'efficienza operativa e sviluppare partnership e investimenti a sostegno della competitività del settore marittimo del Regno.

* Fonte : AETOSWire

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