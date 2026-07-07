Il Dipartimento privato dello sceicco Mohammed bin Khalid Al Nahyan (il "Dipartimento privato") oggi ha sottoscritto un impegno per investire 1,13 miliardi di dollari USA in MidOcean Energy ("MidOcean" o la "Società"), società che opera nel settore del gas naturale liquefatto (GNL) fondata e gestita da EIG.

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In concomitanza con questo investimento, il Dipartimento privato ed EIG hanno siglato una collaborazione strategica focalizzata sull'aggregazione di capitali, la generazione di investimenti e lo sviluppo di opportunità di investimento istituzionale in tutti gli Emirati Arabi Uniti e in selezionati mercati regionali.

Con l'investimento in MidOcean, il Dipartimento privato debutta nel settore globale del GNL e avvia più ampi rapporti strategici con EIG, una società di investimento internazionale nel settore energetico e infrastrutturale. Formando questa partnership, le parti intendono collaborare a future opportunità di investimento nei settori dell'energia e delle infrastrutture correlate.

L'investimento consolida ulteriormente la base degli azionisti istituzionali d'eccellenza di MidOcean e ne riflette la fiducia continuativa nella strategia della società, che punta alla realizzazione di una piattaforma GNL globale diversificata, resiliente e a lungo termine.

MidOcean ha assemblato un portafoglio d'eccellenza di interessi nel settore GNL in tutti i principali mercati globali, tra cui Canada, Australia e America Latina, e punta all'espansione continuativa della propria impronta globale tramite un approccio agli investimenti disciplinato e orientato al valore.

R. Blair Thomas, presidente di MidOcean e CEO di EIG, ha affermato: "Siamo lieti di formare una collaborazione strategica con il Dipartimento privato, una partnership che coniuga l'esperienza globale di EIG negli investimenti nel comparto energetico con la portata regionale, i rapporti istituzionali e le prospettive di investimento a lungo termine che caratterizzano il Dipartimento privato. Riteniamo che questa congiuntura possa creare una solida piattaforma per la raccolta di capitali e gli investimenti nell'intera regione".

De la Rey Venter, CEO di MidOcean, ha commentato: "Questo investimento del Dipartimento privato supporta la nostra continua crescita e l'implementazione di un portafoglio GNL globale diversificato. Valutiamo positivamente il forte sostegno alla strategia di MidOcean e siamo pronti a collaborare insieme, per sfruttare ulteriori opportunità in un mercato internazionale del GNL sempre più importante".

Matar Hamdan Al Ameri, direttore esecutivo del Dipartimento privato dello sceicco Mohammed bin Khalid Al Nahyan, ha sottolineato: "Questo un investimento è una pietra miliare nella nostra strategia volta a creare un'esposizione a lungo termine ad asset infrastrutturali ed energetici globali d'eccellenza e a creare opportunità per gli investitori regionali, che potranno partecipare al fianco di importanti partner istituzionali. MidOcean offre l'accesso a una componente fondamentale del sistema energetico globale grazie alla sua piattaforma GNL diversificata, con questa partnership strategica con EIG che getta le fondamenta per future collaborazioni e opportunità di investimento nell'intera regione".

Informazioni sul Dipartimento privato dello sceicco Mohammed bin Khalid Al Nahyan

Il Dipartimento privato dello sceicco Mohammed Bin Khalid Al Nahyan, con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, insieme alla sua affiliata KSH Investments, costituisce una piattaforma diversificata di investimento e gestione di asset focalizzata sull'individuazione e lo sviluppo di opportunità di investimento a lungo termine in una gamma diversificata di settori e di aree geografiche. Grazie a investimenti diretti, partnership strategiche e attività di gestione degli asset, il Dipartimento privato e la sua affiliata KSH Investments gestiscono partecipazioni in diversi settori, tra cui quello immobiliare, alberghiero, infrastrutturale, energetico, dei servizi finanziari e altri, con una particolare attenzione alla creazione di valore a lungo termine e a un'allocazione prudente del capitale.

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Informazioni su EIG

EIG è un investitore istituzionale leader nei settori energetici e infrastrutturali globali, forte di 25,9 miliardi di dollari di asset in gestione al 31 marzo 2026. EIG è specializzata negli investimenti privati ​​nel settore energetico e nelle infrastrutture correlate a livello globale. Nel corso dei suoi 44 anni di storia, EIG ha investito 53,9 miliardi di dollari nel settore energetico tramite 426 progetti o società in 44 paesi di sei continenti. Tra i clienti di EIG figurano molti dei principali fondi pensionistici, compagnie assicurative, fondazioni e fondi sovrani di Stati Uniti, Asia ed Europa. EIG ha sede a Washington, DC, e uffici a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.eigpartners.com .

Informazioni su MidOcean Energy

Obiettivo di MidOcean Energy, società specializzata nel GNL creata e gestita da EIG, è realizzare un portafoglio GNL globale diversificato, resiliente e competitivo in termini di costi e di emissioni di carbonio. Questo approccio riflette la convinzione di EIG: il GNL è un elemento cruciale per un sistema energetico internazionale a basse emissioni di carbonio, più competitivo e più sicuro. MidOcean ha creato una piattaforma che vanta un bilancio di oltre 5 miliardi di dollari e partecipazioni in progetti GNL nelle Americhe e in Australia, supportata da un ufficio commerciale a Singapore e dalla sede centrale di Londra. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.midoceanenergy.com .

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