Loomis, Sayles & Company, la società d’investimento fondata un secolo fa e che gestisce quasi 418 miliardi di dollari di attività, celebra il ventesimo anniversario delle strategie Loomis Sayles Large Cap Growth e Loomis Sayles All Cap Growth nonché l’approccio differenziato agli investimenti focalizzati sull’apprezzamento del capitale (growth equity) sotto la guida di Aziz V. Hamzaogullari, CFA, fondatore, direttore finanziario e portfolio manager del Growth Equity Strategies (GES) Team di Loomis Sayles. Aziz è inoltre vicepresidente esecutivo e membro del consiglio di amministrazione della società.

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Kate Sheehan

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