La settimana scorsa Data Center World Europe , evento in cui gli sviluppatori di data centre, i fornitori di servizi IA e cloud, gli operatori del settore energetico e dei servizi pubblici e i fornitori di soluzioni si incontrano per guidare lo sviluppo di un futuro sostenibile e pronto all'IA, per tre giorni ha riunito operatori, tecnologi, fornitori di cloud, hyperscaler e innovatori della gestione energetica leader a VIECON – Vienna Congress & Convention Center a Vienna, in Austria. L'edizione si è tenuta in concomitanza con il principale evento mondiale dedicato alle infrastrutture di rete, Network X.

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Meryl Franzman

Data Center World Europe

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