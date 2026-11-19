Le priorità dei viaggiatori che cambiano stanno ridefinendo il turismo globale, influenzando le mete di viaggio delle persone, come spendono e cosa apprezzano di più dei propri viaggi. Un nuovo rapporto pubblicato da TOURISE, The Future Traveller, esplora questi cambiamenti e cosa significano per il settore da oggi al 2030. Sviluppato in collaborazione con Euromonitor International, il rapporto si basa su sondaggi tra consumatori e prospettive dei responsabili del settore.

Il rapporto rivela che le decisioni di viaggio sono sempre più spesso definite dalle priorità e dalle circostanze di ogni viaggio, piuttosto che dai soli dati demografici. Invita le mete e le aziende a ripensare i modi in cui attraggono i visitatori e misurano il successo, spostando l'attenzione dai turisti con elevato potere di spesa ai viaggi di alto valore che offrono esperienze significative, supportano le economie locali e creano vantaggi per le comunità.

“I viaggiatori non prendono decisioni come segmenti demografici fissi. Rispondono agli obiettivi, alle pressioni e alle possibilità di ogni viaggio”, ha dichiarato Sua Eccellenza Ahmed Al Khateeb, Ministro del Turismo dell'Arabia Saudita e Presidente di TOURISE. “Le destinazioni che guidano la prossima era del turismo comprenderanno questi momenti di cambiamento, proteggeranno le esperienze più apprezzate dai viaggiatori e creeranno maggiore valore per i visitatori, le aziende e le comunità locali”.

Il rapporto mette in luce quattro cambiamenti che ridefiniscono il settore del turismo e i prossimi passi da intraprendere:

L'AI sta riscrivendo la scoperta dei viaggi. Tra gli utenti di AI generativa intervistati, il 59% dichiara di utilizzarla per informazioni e consigli di viaggio. Ma solo il 12% dei consumatori in un sondaggio separato è a proprio agio a permettere all'AI di prendere decisioni di viaggio autonome. Le mete di viaggio devono rendere le esperienze facili da individuare e prenotare attraverso l'AI senza perdere la fiducia dei viaggiatori o compromettere le relazioni con i clienti.

Tra gli utenti di AI generativa intervistati, il 59% dichiara di utilizzarla per informazioni e consigli di viaggio. Ma solo il 12% dei consumatori in un sondaggio separato è a proprio agio a permettere all'AI di prendere decisioni di viaggio autonome. Le mete di viaggio devono rendere le esperienze facili da individuare e prenotare attraverso l'AI senza perdere la fiducia dei viaggiatori o compromettere le relazioni con i clienti. I viaggi di alto valore sono la nuova misura del successo. La spesa dei turisti da sola non indica i vantaggi per una destinazione. I responsabili del turismo devono valutare i rendimenti economici a livello locale, la tempistica e la natura delle visite e la pressione sulle comunità e le infrastrutture, quindi progettare viaggi che creano valore duraturo per le località visitate dai turisti.

La spesa dei turisti da sola non indica i vantaggi per una destinazione. I responsabili del turismo devono valutare i rendimenti economici a livello locale, la tempistica e la natura delle visite e la pressione sulle comunità e le infrastrutture, quindi progettare viaggi che creano valore duraturo per le località visitate dai turisti. Evitare le folle potrebbe aprire opportunità per destinazioni meno note. In 35 mercati, il 43% dei viaggiatori intervistati intendeva evitare mete affollate nel 2026. Questo segnala l'interesse in opzioni meno affollate, ma non necessariamente un cambiamento verso destinazioni secondarie. Se del caso, le esperienze uniche, l'accesso affidabile e i pernottamenti possono aiutare le località meno conosciute a catturare maggiore valore locale, a condizione che la crescita corrisponda alla loro capacità e alle priorità della comunità.

La regione Asia-Pacifico contribuirà a trainare la prossima ondata di domanda. Entro il 2030, si prevede che siano quasi 150 milioni in più le famiglie che potranno permettersi viaggi internazionali di piacere, quasi 110 milioni di queste nell'Asia-Pacifico. Gli operatori dovranno disporre di offerte più flessibili che corrispondano a budget diversi senza sacrificare le esperienze più apprezzate dai turisti.

I responsabili del settore hanno tutti espresso la propria opinione sulla necessità di avere viaggi più connessi in ogni fase del viaggio e su come l'AI possa fornire assistenza a ospiti e a team alberghieri.

“I viaggiatori fanno l'esperienza e desiderano fare l'esperienza di un viaggio, ma il nostro settore ancora, in molti modi, funziona a compartimenti stagni. La prossima frontiera del viaggio ininterrotto consiste nel collegare ogni punto in comune in un'unica gestione coerente dell'esperienza e dell'ecosistema”, ha dichiarato Thomas Woldbye, AD di Heathrow Airport e membro del Consiglio consultivo di TOURISE.

“La prossima frontiera dell'ospitalità non è semplicemente personalizzare una camera d'albergo, ma creare esperienze che si adattano alle esigenze che cambiano, alle aspettative e agli obiettivi di ogni soggiorno”, ha dichiarato Sebastien Bazin, Presidente del Gruppo e AD di Accor.

Il rapporto indica le priorità per le destinazioni e le aziende, dalla scoperta assistita dall'AI ai rendimenti economici locali e a viaggi meglio connessi. In qualità di piattaforma globale che definisce l'agenda tutto l'anno, TOURISE riunisce i leader per trasformare queste informazioni in azioni concrete. Leggere The Future Traveller at TOURISE.com .

Informazioni su TOURISE

TOURISE è la piattaforma leader nel mondo per ridefinire e plasmare il futuro del turismo.

Creato dal Ministero del Turismo dell’Arabia Saudita, è stata lanciata nel 2025 e il relativo Summit inaugurale si è tenuto dall’11 al 13 novembre 2025 a Riyadh, riunendo visionari dei settori governativo, aziendale, degli investimenti, del turismo e della tecnologia per promuovere iniziative ad alto impatto e accordi innovativi che ridefiniscono l'industria e sviluppano un settore del turismo più sostenibile, più equo e più rivolto al futuro.

Piattaforma globale attiva tutto l’anno, TOURISE riunisce leader che condividono una visione per definire l'economia dei viaggi. È qui che verranno forgiati i prossimi 50 anni del turismo.

Il prossimo TOURISE Summit si svolgerà a Riyadh dal 23 al 25 marzo 2027. Per maggiori informazioni su TOURISE e per richiedere un invito a partecipare, visitare www.TOURISE.com .

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