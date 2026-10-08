INRIX, un leader nell’analisi dei trasporti e nella mobility intelligence, ha pubblicato oggi il suo primo report INRIX Parking Scorecard , la più ampia analisi comparativa delle condizioni di parcheggio nei centro città nel Nord America e in Europa. Basandosi su dati relativi a disponibilità di parcheggi, normative riguardanti la sosta sulla strada, prezzi e infrastrutture di parcheggio in oltre 120 centro città in 14 Paesi, il report rivela notevoli differenze nelle condizioni di parcheggio e nelle modalità con cui le città allocano gli spazi per la sosta sulla strada.

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New INRIX Parking Scorecard: Where Downtown Parking Costs Most

Scorecard esamina la disponibilità di parcheggio: la probabilità di trovare un posto auto sia sulla strada sia in autosili e altre aree apposite oltre alle norme relative alla sosta sulla strada.

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