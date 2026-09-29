Dall'intelligenza artificiale in grado di prevedere le complicazioni della gravidanza con mesi di anticipo ai robot che si muovono nelle reti idriche, passando per le nuove tecnologie che ripristinano i suoli degradati e i coralli resistenti al calore che ricostruiscono le barriere coralline, il Premio Zayed per la Sostenibilità ha annunciato i finalisti dell'edizione 2027 al termine del ciclo più competitivo della sua storia.

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Members of the Zayed Sustainability Prize Jury gathered in Abu Dhabi to determine the 2027 winners and finalists (Photo: AETOSWire)

Per l'edizione 2027 sono state ricevute 10.233 candidature da 177 paesi , un numero record che rappresenta un aumento del 32% rispetto all'anno precedente e riflette la crescente portata globale di questo premio pionieristico degli Emirati Arabi Uniti dedicato alle soluzioni innovative per le sfide globali.

A seguito di un rigoroso processo di valutazione da parte della giuria del Premio, sono stati selezionati i finalisti in sei categorie: Salute, Alimentazione, Energia, Acqua, Azione per il clima e Scuole superiori globali.

Nel loro insieme, rappresentano soluzioni che stanno già producendo un impatto misurabile sul campo. Il loro lavoro spazia dalla salute materna alla sicurezza alimentare, dall'accesso all'energia alla scarsità d'acqua, dal ripristino degli ecosistemi alla preparazione alle catastrofi, dimostrando come l'innovazione pratica possa rafforzare la resilienza, ampliare l'accesso ai servizi essenziali e creare opportunità durature per le comunità.

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione del Premio Zayed per la Sostenibilità, che si terrà il 12 gennaio 2027 , durante la Settimana della Sostenibilità di Abu Dhabi.

Sua Eccellenza il Dott. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emirati Arabi Uniti e Direttore Generale del Premio Zayed per la Sostenibilità, ha dichiarato:

"In un momento in cui la resilienza, la stabilità e il benessere delle persone non sono mai stati così importanti, i finalisti di quest'anno ci ricordano cosa si può ottenere quando la perseveranza e la determinazione vanno di pari passo. Il lavoro dei finalisti dimostra che le soluzioni più efficaci sono quelle che traggono origine dalle esigenze concrete, abbattendo le barriere e generando un impatto significativo e misurabile. Ispirati dall'eredità imperitura dello Sceicco Zayed, gli Emirati Arabi Uniti continuano a impegnarsi per promuovere soluzioni pratiche che tutelino la dignità umana, rafforzino l'autosufficienza e creino un valore socioeconomico duraturo per le comunità di tutto il mondo".

Per l'edizione del 2027, a ogni finalista è garantito un supporto finanziario , amplificando così il sostegno del Premio oltre i vincitori finali e contribuendo a far progredire e diffondere soluzioni ad alto impatto.

Le organizzazioni finaliste nelle categorie Salute, Alimentazione, Energia, Acqua e Azione per il clima riceveranno 100.000 dollari ciascuna , mentre le scuole superiori globali finaliste riceveranno 25.000 dollari ciascuna . Coloro che si aggiudicheranno la vittoria nella propria categoria riceveranno invece il premio riservato ai vincitori: 1 milione di dollari per le categorie organizzative e 150.000 dollari per le scuole superiori di tutto il mondo.

Introdotto con il ciclo del 2026, l'aumento dei finanziamenti riconosce sia l'impatto comprovato sia il potenziale delle soluzioni che raggiungono la fase di valutazione finale del Premio.

S.E. Ólafur Ragnar Grímsson, Presidente della giuria del Premio, ha dichiarato:

"I finalisti del 2027 dimostrano il valore duraturo dell'innovazione nel rafforzare la resilienza, promuovere il benessere umano e preparare le comunità ad affrontare un mondo sempre più complesso. Il loro lavoro dimostra che i progressi significativi si ottengono non solo attraverso la tecnologia, ma anche grazie alla determinazione, alla conoscenza del territorio e alla capacità delle comunità di adattarsi e prosperare. Il Premio continua a individuare e sostenere soluzioni che offrono maggiore stabilità, opportunità e prosperità".

Salute: intervenire prima presso i pazienti

I finalisti della categoria "Salute" di quest'anno utilizzano l'intelligenza artificiale, l'erogazione di servizi a livello comunitario e tecnologie mediche avanzate per ampliare l'accesso all'assistenza sanitaria, migliorare la diagnosi precoce e rafforzare i sistemi sanitari in prima linea.

Elythea , una PMI statunitense, utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere le complicanze della gravidanza sulla base dei dati di routine relativi al primo trimestre con un anticipo di 6–8 mesi, raggiungendo oltre 63.000 beneficiarie dirette e riducendo gli esiti materni avversi in una sperimentazione condotta in cinque paesi.

, una PMI statunitense, utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere le complicanze della gravidanza sulla base dei dati di routine relativi al primo trimestre con un anticipo di 6–8 mesi, raggiungendo oltre 63.000 beneficiarie dirette e riducendo gli esiti materni avversi in una sperimentazione condotta in cinque paesi. GOAL 3 , una PMI dei Paesi Bassi, combina un sistema affidabile di monitoraggio dei parametri vitali al capezzale dei pazienti con cartelle cliniche su tablet per individuare tempestivamente eventuali peggioramenti nelle condizioni di salute di bambini e neonati, raggiungendo 157.000 beneficiari diretti in 48 ospedali.

, una PMI dei Paesi Bassi, combina un sistema affidabile di monitoraggio dei parametri vitali al capezzale dei pazienti con cartelle cliniche su tablet per individuare tempestivamente eventuali peggioramenti nelle condizioni di salute di bambini e neonati, raggiungendo 157.000 beneficiari diretti in 48 ospedali. Marsi Bionics , una PMI spagnola, utilizza un esoscheletro pediatrico dotato di articolazioni robotiche intelligenti che imitano il movimento muscolare, fornendo assistenza personalizzata alla deambulazione a oltre 3.000 bambini grazie a 67 dispositivi.

Alimentazione: costruire la resilienza partendo dalle basi

I finalisti della categoria "Alimentazione" stanno applicando tecnologie avanzate e pratiche rigenerative per rafforzare la resilienza degli agricoltori, ripristinare la salute del suolo, migliorare la produttività agricola e ridurre gli sprechi.

Adaptive Symbiotic Technologies , una PMI statunitense, utilizza la biotecnologia microbica combinando endofiti fungini e batteri benefici del suolo per aiutare le colture a tollerare la siccità, il caldo, la salinità e lo stress nutrizionale, trattando oltre 5 milioni di ettari e aumentando le rese del 30–200%.

, una PMI statunitense, utilizza la biotecnologia microbica combinando endofiti fungini e batteri benefici del suolo per aiutare le colture a tollerare la siccità, il caldo, la salinità e lo stress nutrizionale, trattando oltre 5 milioni di ettari e aumentando le rese del 30–200%. ALSEC Alimentos Secos , una PMI colombiana, utilizza tecnologie biotecnologiche e nanotecnologiche brevettate in un impianto di lavorazione alimentato ad energia solare per trasformare il siero di latte liquido inquinante proveniente dai produttori artigianali di formaggio in ingredienti proteici e acqua purificata, recuperando 22,7 milioni di litri di siero di latte e preservando 4,3 miliardi di litri di acqua.

, una PMI colombiana, utilizza tecnologie biotecnologiche e nanotecnologiche brevettate in un impianto di lavorazione alimentato ad energia solare per trasformare il siero di latte liquido inquinante proveniente dai produttori artigianali di formaggio in ingredienti proteici e acqua purificata, recuperando 22,7 milioni di litri di siero di latte e preservando 4,3 miliardi di litri di acqua. TOWING , una PMI giapponese, produce "Soratan", un trattamento a base di biochar arricchito con microrganismi appositamente coltivati che può ripristinare la salute del suolo in circa un mese anziché in 3-5 anni, aumentando le rese del 20% e trattando 50.000 ettari.

Energia: ampliare l'accesso e promuovere lo stoccaggio

I finalisti della categoria "Energia" stanno migliorando l'efficienza, ampliando l'accesso all'energia nell'ultimo miglio e promuovendo lo sviluppo dello stoccaggio di energia.

Energy Assured , una PMI nigeriana, fornisce sistemi solari domestici a consumo, fornelli puliti e pompe di irrigazione solari mobili condivise, raggiungendo oltre 4,6 milioni di persone e 1,3 milioni di piccoli agricoltori.

, una PMI nigeriana, fornisce sistemi solari domestici a consumo, fornelli puliti e pompe di irrigazione solari mobili condivise, raggiungendo oltre 4,6 milioni di persone e 1,3 milioni di piccoli agricoltori. Flint , una PMI con sede a Singapore sviluppa una batteria ricaricabile a base di cellulosa che utilizza elettrodi di zinco-manganese, eliminando l'uso di litio, cobalto, nichel ed elettroliti infiammabili, con una capacità produttiva di 400.000 unità al mese e una riduzione annua delle emissioni di CO₂e pari a 150 tonnellate.

, una PMI con sede a Singapore sviluppa una batteria ricaricabile a base di cellulosa che utilizza elettrodi di zinco-manganese, eliminando l'uso di litio, cobalto, nichel ed elettroliti infiammabili, con una capacità produttiva di 400.000 unità al mese e una riduzione annua delle emissioni di CO₂e pari a 150 tonnellate. Sustain Plus , una NPO indiana, combina tecnologie collaudate nel campo dell'energia pulita con modelli di finanziamento misto, partecipazione della comunità e reti di distribuzione locali, implementando oltre 34.000 soluzioni decentralizzate e raggiungendo 2,5 milioni di beneficiari.

Acqua: proteggere ogni goccia

I finalisti della categoria "Acqua" combinano proprietà comunitaria, sistemi di trattamento circolari e tecnologie avanzate per ampliare l'accesso all'acqua potabile e rafforzare la resilienza nelle comunità soggette a stress idrico.

Fundación Aguatuya , una NPO boliviana, implementa impianti di trattamento modulari decentralizzati per trasformare le acque reflue in acqua per l'irrigazione, biofungicidi e compost, recuperando ogni anno 1,08 milioni di m³ di acqua trattata per il riutilizzo.

, una NPO boliviana, implementa impianti di trattamento modulari decentralizzati per trasformare le acque reflue in acqua per l'irrigazione, biofungicidi e compost, recuperando ogni anno 1,08 milioni di m³ di acqua trattata per il riutilizzo. Rupantar , una ONP del Bangladesh, gestisce imprese idriche di proprietà di donne utilizzando sistemi di osmosi inversa, stagni ripristinati e sistemi di raccolta dell'acqua piovana, fornendo acqua sicura tutto l'anno a circa 450.000 persone.

, una ONP del Bangladesh, gestisce imprese idriche di proprietà di donne utilizzando sistemi di osmosi inversa, stagni ripristinati e sistemi di raccolta dell'acqua piovana, fornendo acqua sicura tutto l'anno a circa 450.000 persone. Solinas , una PMI indiana, utilizza cingolati robotici dotati di intelligenza artificiale per ispezionare e pulire dall'interno le tubazioni dell'acqua e delle fognature, risparmiando fino a 600.000 litri di acqua al giorno per chilometro ispezionato e portando benefici a 17 milioni di persone.

Azione per il clima: ripristinare i sistemi naturali

I finalisti della categoria "Azione per il clima" si occupano dei settori della rimozione del carbonio, della resilienza climatica e del ripristino degli ecosistemi, combinando la tecnologia con approcci volti a rafforzare i sistemi naturali e a sostenere i mezzi di sussistenza.

Aquafondo , una ONP peruviana, si occupa del ripristino dei sistemi ancestrali di gestione delle risorse idriche, tra cui amunas, qochas e zone umide delle Ande, al fine di ricaricare le falde acquifere, regolare i flussi idrici e rafforzare la sicurezza idrica nei micro-bacini idrografici; l’organizzazione ha ripristinato oltre 6.000 ettari e genera 14 milioni di m³ di acque sotterranee in più ogni anno.

, una ONP peruviana, si occupa del ripristino dei sistemi ancestrali di gestione delle risorse idriche, tra cui amunas, qochas e zone umide delle Ande, al fine di ricaricare le falde acquifere, regolare i flussi idrici e rafforzare la sicurezza idrica nei micro-bacini idrografici; l’organizzazione ha ripristinato oltre 6.000 ettari e genera 14 milioni di m³ di acque sotterranee in più ogni anno. Coral Gardeners , una ONP della Polinesia francese, coltiva coralli resistenti al calore in vivai sottomarini e combina le attività di ripristino con l’intelligenza artificiale, le reti di sensori e la mappatura 3D della barriera corallina, con oltre 221.000 coralli piantati e 25.100 m² di barriera corallina ripristinata.

, una ONP della Polinesia francese, coltiva coralli resistenti al calore in vivai sottomarini e combina le attività di ripristino con l’intelligenza artificiale, le reti di sensori e la mappatura 3D della barriera corallina, con oltre 221.000 coralli piantati e 25.100 m² di barriera corallina ripristinata. String Bio , una PMI indiana, produce CleanRise®, un biostimolante microbico derivato dal metano, combinando l'applicazione nelle risaie con il monitoraggio del gas, il tracciamento satellitare e la condivisione dei crediti di carbonio per ridurre le emissioni di metano fino al 50% e aumentare le rese fino al 39%.

Scuole superiori globali: la prossima generazione prende il comando

In sei regioni, i finalisti della categoria "Scuole superiori globali" stanno sviluppando soluzioni basate su progetti e guidate dagli studenti per affrontare le sfide della sostenibilità nelle loro comunità.

Le Americhe: École Secondaire Lacombe Composite High School (Canada), Instituto Etnoeducativo Distrital Tayrona de Bunkwímake (Colombia) e Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima (Argentina).

Africa sub-sahariana: Asifiwa Institute (Repubblica Democratica del Congo), Oloosirkon Secondary School (Kenya) e Swami Vivekananda State Secondary School (Mauritius).

Medio Oriente e Africa settentrionale: Applied Technology Schools, Ajman (Emirati Arabi Uniti), Inkhil Secondary School (Siria) e Rachaya High School (Libano).

Europa e Asia centrale: Agrupamento de Escolas Gândara Mar (Portogallo), General Education School No.101 di Astana (Kazakistan) e Keban Multi-Program Anatolian High School (Turchia).

Asia meridionale: A/Kagama Tract 09 Secondary School (Sri Lanka), Motithang Higher Secondary School, Thimphu (Bhutan) e Shree Saraswati Secondary School (Nepal).

Asia orientale e Pacifico: Garuda Baturotok Secondary School (Indonesia), Votualevu College (Figi) e YK Pao School (Cina).

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione del Premio Zayed per la Sostenibilità, che si terrà il 12 gennaio 2027 , durante la Settimana della Sostenibilità di Abu Dhabi.

Grazie ai suoi vincitori, il Premio Zayed per la Sostenibilità ha avuto un impatto positivo sulla vita di oltre 411 milioni di persone in tutto il mondo , ampliando l'accesso all'assistenza sanitaria, ad alimenti nutrienti, a fonti di energia affidabili e ad acqua potabile, sostenendo al contempo comunità più forti e resilienti.

Fonte: AETOSWire

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Thomas Hagan

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