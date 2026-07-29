FlexGen Power Systems, LLC. (“FlexGen”), un fornitore leader di sistemi di accumulo di energia a batteria e di software per la gestione energetica, oggi ha annunciato che la sua piattaforma di gestione dell'energia HybridOS è certificata ISO 9001:2015.

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