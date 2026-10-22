Sua Altezza lo Sceicco Saud bin Saqr Al Qasimi, membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Ras Al Khaimah, ha inaugurato la prima società di consulenza aziendale dell'Emirato in Cina, segnando un nuovo capitolo di cooperazione e partnership.

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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, inaugurated the Emirate’s first business consultancy in China, located in Guangzhou, Guangdong Province, stating that the launch reflects a long-term commitment to strengthening ties with partners in China and to creating new avenues for investment, trade and collaboration. (Photo: AETOSWire)

Situata nel polo industriale di Canton, la società di consulenza fungerà da piattaforma di riferimento dedicata al rafforzamento del rapporto di Ras al-Khaima con le imprese cinesi, facilitando l'ampliamento della cooperazione in settori chiave.

L'inaugurazione si fonda su una relazione che risale a secoli fa, quando il commercio marittimo collegava Ras Al Khaimah con la Cina attraverso lo scambio di merci, tra cui porcellane e perle. Questa storia comune, unitamente agli oltre quarant'anni di relazioni diplomatiche tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina, costituisce una solida base per una cooperazione duratura.

Sua Altezza lo sceicco Saud ha dichiarato: "La nostra storia e la nostra esperienza ci hanno insegnato che i partner non si limitano a cercare le opportunità, bensì cercano stabilità, trasparenza, governance e impegno. Questo è l'ambiente che abbiamo creato a Ras Al Khaimah.

"Oggi compiamo un passo avanti significativo nella nostra partnership, inaugurando la prima società di consulenza aziendale di Ras Al Khaimah in Cina. Con la creazione di questa società di consulenza, gettiamo le basi per una collaborazione duratura lungo il nostro percorso comune. Mettiamo in contatto le nostre persone, le nostre culture e le nostre industrie. In tal modo, ci assicuriamo che la nostra collaborazione non sia più periodica, ma continua, e non più transazionale, ma veramente trasformativa".

Sua Altezza lo Sceicco Saud ha visitato la nuova società di consulenza e ha assistito alla tradizionale danza del leone cinese e alla distribuzione delle consuete buste rosse, che hanno aggiunto una vivace dimensione culturale alla cerimonia di inaugurazione.

Nell'ambito delle celebrazioni, si è svolto il Concorso di bozzetti per il calendario di Ras Al Khaimah 2027, in cui quasi 200 studenti di Guangzhou di età compresa tra gli 11 e i 15 anni sono stati invitati a esplorare Ras Al Khaimah attraverso l'arte, traendo ispirazione dai paesaggi naturali, dalle montagne, dalle spiagge, dal patrimonio, dalla cultura e dalle tradizioni dell'Emirato. I 12 elaborati vincitori saranno inclusi nel calendario ufficiale di Ras Al Khaimah per il 2027.

Nell'ambito della sua visita nel Guangdong, Sua Altezza lo Sceicco Saud ha inoltre incontrato Wang Xi, membro del Comitato Permanente del Comitato Provinciale del Guangdong, per discutere di un ulteriore rafforzamento delle relazioni tra Ras al-Khaima e la provincia e dell'ampliamento della cooperazione in molteplici settori di reciproco interesse.

Fonte: AETOSWire

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Steven McCombe

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