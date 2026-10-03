ILiAD Biotechnologies, Inc. (ILiAD), una società biotecnologica avanzata di fase clinica incentrata sulla prevenzione e sul trattamento della malattia causata dalla Bordetella pertussis , oggi ha reso nota la pubblicazione dei risultati dal suo studio clinico di Fase 2b SUPER ( S tand U p to Per tussis ) nella rivista The Lancet Infectious Diseases . Questo studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo e farmaco comparatore attivo, ha dimostrato che BPZE1, un vaccino vivo attenuato nasale contro la pertosse, ha indotto solide risposte immunitarie nella mucosa nasale in bambini sani di età compresa tra i 6 e i 17 anni ( LINK ). Lo studio ha dimostrato che una sola dose nasale di BPZE1 ha indotto risposte immunitarie nella mucosa contro tutti gli antigeni della Bordetella pertussis testati ed è stata ben tollerata, sia in monoterapia che in terapia associata al richiamo del vaccino contro difterite, tetano e pertosse acellulare (Tdap).

Lo studio clinico multicentrico di Fase 2b ha arruolato 366 partecipanti in 16 sedi nel Regno Unito, in Australia e Costa Rica e ha compreso partecipanti che avevano ricevuto vaccini acellulari contenenti pertosse durante l'infanzia. Lo studio ha raggiunto il suo endpoint primario di immunogenicità, dimostrando l'induzione significativa delle IgA secretorie nasali specifiche (S-IgA) per la pertosse, una componente essenziale dell'immunità della mucosa che può aiutare a prevenire l'infezione e la trasmissione. BPZE1 ha inoltre raggiunto il suo secondo obiettivo principale dimostrando l'assenza di interferenza con le risposte immunitarie sistemiche indotte dalla vaccinazione Tdap somministrata in associazione.

Saul Faust, MBBS, PhD, Coordinatore Sperimentatore dello studio SUPER, Professore di Immunologia e malattie infettive pediatriche presso l'Università di Southampton e Direttore del National Institute for Health and Care Research (NIHR) Clinical Research Facility: Southampton, ha dichiarato, "Nonostante la vaccinazione diffusa, la pertosse continua a circolare a livello globale", ha aggiunto, "Le forti risposte immunitarie nella mucosa nasale indotte da BPZE1, l'assenza di interferenza con un attuale vaccino acellulare contro la pertosse e il profilo di sicurezza favorevole osservato in questo studio supporta ulteriormente il continuo sviluppo del BPZE1 come vaccino nasale innovativo con il potenziale di affrontare gli svantaggi dell'attuale prevenzione della pertosse".

Stephanie Noviello, MD, il Direttore sanitario di ILiAD Biotechnologies ha dichiarato, "La pubblicazione dei risultati dello studio SUPER segna una tappa importane nell'espansione della nostra comprensione del potenziale di BPZE1 nei bambini e negli adolescenti che in precedenza avevano ricevuto la serie di vaccini acellulari contro la pertosse, una popolazione che continua a giocare un ruolo importante nella trasmissione della pertosse”, ha sottolineato ulteriormente il Dr. Noviello, "Siamo profondamente grati ai bambini che hanno partecipato allo studio, alle loro famiglie, agli assistenti personali e agli sperimentatori, ai coordinatori dello studio e al personale del centro il cui impegno ha reso possibile questa ricerca".

BPZE1 ha dimostrato un profilo di sicurezza favorevole che comprende una minima reattogenicità entro i primi 7 giorni dopo la vaccinazione, senza segnalazione di eventi avversi gravi associati al vaccino, decessi o interruzioni nell'assunzione. La maggior parte degli eventi avversi era di gravità da lieve a moderata. Gli autori hanno concluso che i risultati supportano lo sviluppo continuo di BPZE1 come un candidato vaccino di prossima generazione con il potenziale di non solo prevenire la pertosse, ma anche di porre fine all'infezione da Bordetella pertussis e la trasmissione sia nei bambini che negli adulti.

Informazioni su BPZE1

BPZE1 è un vaccino attenuato nasale contro la pertosse di nuova generazione, progettato per indurre una protezione completa e duratura contro l'infezione (colonizzazione) e la malattia (tosse canina) da B. pertussis . Obiettivo dello sviluppo di BPZE1 è impedire a B. pertussis di colonizzare il condotto nasale di adulti e bambini in età scolare, per proteggerli dalla tosse canina e potenzialmente prevenirne la trasmissione, compresa la diffusione ai neonati. Attualmente ILiAD è focalizzata sullo sviluppo di un vaccino per proteggere direttamente adulti e adolescenti, e indirettamente i neonati vulnerabili, mentre lo sviluppo futuro è orientato a immunizzare direttamente i neonati. BPZE1 è stato sviluppato presso l'Institut Pasteur de Lille (France) nel laboratorio di Camille Locht e Nathalie Mielcarek.

Informazioni sulla pertosse

La pertosse (tosse canina) è una malattia potenzialmente letale causata dal batterio respiratorio Bordetella pertussis , estremamente contagioso. Secondo i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, la pertosse ogni anno colpisce approssimativamente 16 milioni di persone in tutto il mondo, causando quasi 150.000 decessi. Nonostante una copertura vaccinale globale stimata dell'84%, gli attuali vaccini non sono riusciti a controllare questa epidemia. Inoltre, gli attuali vaccino non proteggono totalmente i neonati di età inferiore ai 6 mesi, poiché la vaccinazione primaria richiede una serie di iniezioni, solitamente a 2, 4 e 6 mesi di vita.

Informazioni su ILiAD Biotechnologies

ILiAD Biotechnologies ( http://www.iliadbio.com ) è un'azienda biotech privata in fase clinica avanzata specializzata nella prevenzione e nel trattamento delle malattie umane causate da Bordetella pertussis . L'azienda sviluppa ed esplora tecnologie chiave tramite la collaborazione con scienziati di altissimo livello per superare i limiti degli attuali vaccini, studiando l'impatto di B. pertussis in numerose patologie umane, ed è focalizzata sulla convalida di vaccini proprietari negli studi clinici sull'uomo.

Informazioni sulle sedi NIHR a Southampton

NIHR Clinical Research Facility: Southampton e NIHR Biomedical Research Centre: Southampton supportano lo sviluppo e i test di nuovi approcci alla prevenzione, diagnosi e trattamento della malattia, aiutando nuove scoperte a passare più rapidamente nella cura dei pazienti. Insieme, riuniscono ricercatori, professionisti sanitari, partner del settore e pazienti per fornire ricerca medica sperimentale e studi clinici in fase iniziale. Entrambe sono collaborazioni tra University Hospital Southampton NHS Foundation Trust e l'Università di Southampton, finanziate dal National Institute for Health and Care Research (NIHR).

Dichiarazione “Safe Harbor” in base al Private Securities Litigation Reform Act del 1995.

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Bill Steinkrauss

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