Impartner , la principale piattaforma al mondo di orchestrazione dei ricavi dei partner, oggi ha annunciato il lancio di Impartner MCP , che consente alle organizzazioni di connettere gli assistenti di intelligenza artificiale direttamente ai dati forniti dalla gestione delle relazioni con i partner (PRM, partner relationship management). Alimentata dal Model Context Protocol (MCP), uno standard aperto per collegare gli assistenti di IA a sistemi esterni e fonti di dati, l'integrazione rende accessibili i dati PRM di Impartner all'interno di contesti IA supportati senza richiedere agli utenti di orientarsi tra più relazioni e dashboard.

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