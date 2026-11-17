Incode , la piattaforma di identità di fiducia per più di 800 organizzazioni, comprese nove delle prime 10 banche statunitensi, otto delle prime nove aziende di telecomunicazioni statunitensi e quattro dei primi cinque mercati globali, oggi ha lanciato Incode Know Your Agent , che associa ogni agente IA a una persona verificata e al mandato fissato da tale persona. Con Incode Know Your Agent, le aziende possono ottenere accesso, controllo e visibilità su ogni agente che agisce per conto dei propri clienti.

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Josiah Chambers

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