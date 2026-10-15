Incode Technologies, il leader globale nella verifica dell'identità e nella prevenzione delle frodi, potenziato dall'intelligenza artificiale, oggi ha lanciato TrustGraph, la rete di fiducia a tutela della privacy che consente alle istituzioni di rilevare frodi ricorrenti e frodi agentiche, oltre a riconoscere i clienti legittimi con segnali provenienti dall'intera rete, senza la necessità di aggregare, scambiare o esporre i dati dei clienti.

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Seki Berg

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