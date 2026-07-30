Industrial Info Resources (IIR), un fornitore leader di informazioni sul mercato energetico e industriale basate sulla ricerca primaria e la verifica umana, oggi ha annunciato il lancio di IIR Envoy MCP ; questa nuova connessione mediante Model Context Protocol integra l'autorevole database industriale di IIR direttamente nelle piattaforme di AI che i professionisti stanno già utilizzando.

Ad esempio, con IIR Envoy MCP, un analista può chiedere, "Quale funzionalità della raffineria è fuori servizio in Europa a seguito dell'evento meteo di questa mattina?" oppure "Quali centrali elettriche vicino a Houston avranno prossime interruzioni di servizio?" e ricevere una risposta istantanea, con citazione della fonte, direttamente dai dati live di IIR.

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