La piattaforma di comunicazioni globale su cloud basata sull'IA Infobip ha ampliato la sua collaborazione con Anthropic con il lancio del connettore Infobip Message nel Claude Marketplace. Il connettore verificato da Anthropic consente agli sviluppatori, alle aziende e ai creatori che utilizzano Claude di aggiungere funzionalità di messaggistica globale agli agenti IA senza dover creare integrazioni distinte per i singoli canali di comunicazione.

L'integrazione connette Claude con l'infrastruttura globale per le comunicazioni di Infobip, consentendo agli agenti IA di inviare messaggi tramite SMS, RCS, MMS e Viber attraverso un unico connettore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261117612776/it/

Per maggiori informazioni, contattare:

Marcelo Nahime

Marcelo.Nahime@infobip.com

Bojana Mandić

Bojana.Mandic1@infobip.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire