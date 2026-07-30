INNIO N.V. (Nasdaq: INIO) è stata premiata con la EcoVadis Platinum Medal, il riconoscimento più elevato conferito dal fornitore di rating sulla sostenibilità riconosciuto a livello mondiale. Con quest'ultima premiazione, INNIO ha ottenuto lo stato di Platinum per il quinto anno consecutivo dal 2022.

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INNIO N.V. Awarded EcoVadis Platinum Medal for Fifth Consecutive Year

Nell'ultimo ciclo di valutazione, INNIO ha migliorato ulteriormente il suo punteggio EcoVadis complessivo rispetto all'anno precedente introducendo altre politiche e rafforzando ulteriormente il suo sistema di gestione della sostenibilità.

“Questo riconoscimento rappresenta una forte convalida della nostra strategia di sostenibilità”, ha dichiarato Marcin Kawa, Vicepresidente della sostenibilità di INNIO. “L'ottenimento dello stato EcoVadis Platinum per il quinto anno consecutivo mostra che abbiamo mantenuto ininterrottamente i nostri impegni di sostenibilità e integrato pratiche aziendali responsabili in tutta la nostra organizzazione. Il migliore punteggio di quest'anno riflette la forza dei nostri sistemi di gestione e, soprattutto, la dedizione dei nostri team”.

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