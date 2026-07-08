Integral Ad Science (IAS) , una delle società di maggior fiducia nel settore della qualità dei media a livello globale, oggi ha annunciato la nomina di Lidiane Jones ad amministratrice delegata, con entrata in vigore immediata. Jones succede a Lisa Utzschneider, che ha guidato IAS per oltre sette anni e rimarrà nella società in qualità di consulente speciale presso il CdA sino alla fine del 2026 per garantire una transizione regolare. Utzschneider ricoprirà inoltre il ruolo di consulente speciale presso Novacap e le imprese del suo portafoglio.

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Lidiane Jones: Integral Ad Science CEO, Photo Credit: Pamela Hanson

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