Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker globale automatizzato, oggi ha annunciato che i clienti ora possono connettere i propri account a quasi qualsiasi strumento AI che già utilizzano. In precedenza limitati ai mercati certificati per ChatGPT, Claude e Grok, i clienti possono ora connettersi anche da una gamma sempre più ampia di strumenti che supportano il Model Context Protocol (MCP), tra cui Claude Code, Cursor, Perplexity e Windsurf.

MCP è diventato lo standard più diffuso per connettere applicazioni AI a servizi esterni.

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Contatti per Interactive Brokers Group, Inc. Media: Katherine Ewert, media@ibkr.com





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