InterSystems , azienda leader nelle tecnologie innovative per la gestione dei dati, oggi ha annunciato che sarà partner di lancio di Gemini for healthcare, la soluzione di AI agentica di Google Cloud dedicata alla sanità. Attraverso questa collaborazione, Gemini for Healthcare si connetterà al server InterSystems IRIS FHIR Model Context Protocol (MCP), consentendo alle organizzazioni sanitarie di fornire agli assistenti e agli agenti AI gestiti accesso ai dati FHIR.

L'integrazione riunirà le funzionalità di Gemini di Google Cloud e l'accesso a dati conformi agli standard forniti da InterSystems IRIS FHIR MCP. InterSystems FHIR MCP fornisce il Model Context Protocol aperto direttamente da un endpoint FHIR, consentendo ai client abilitati all'MCP di individuare e usare gli strumenti FHIR per la ricerca, la lettura, la creazione, l'aggiornamento e la gestione di dati sanitari.

“Le organizzazioni sanitarie sono alla ricerca di metodi pratici per applicare l'AI ai propri dati senza compromettere la sicurezza, la governance o l'interoperabilità”, ha spiegato Don Woodlock, presidente di InterSystems. “Connettendo Gemini for healthcare a InterSystems IRIS FHIR MCP, creiamo un ponte affidabile tra l'AI avanzata e le informazioni sanitarie sulle quali si basano queste organizzazioni”.

“Il salto da chatbot passivi a flussi di lavoro attraverso gli agenti dipende interamente dall’interoperabilità. La sicurezza e la competenza di un agente AI dipendono unicamente dalla fonte dei dati che lo alimentano”, ha affermato Aashima Gupta, AD globale, Healthcare Google Cloud. “La collaborazione con InterSystems consente a Gemini for healthcare di poggiare su un’infrastruttura di riferimento per i dati sanitari a livello globale, trasformando le informazioni cliniche da patrimonio statico a risorsa attiva, utilizzabile dall’AI in modo sicuro e governato, a supporto dell’assistenza al letto del paziente e negli altri contesti di cura”.

Informazioni su InterSystems

InterSystems è un’azienda leader nelle tecnologie innovative per la gestione dei dati e offre una piattaforma unificata per applicazioni di nuova generazione in ambito sanitario. Le sue tecnologie consentono alle organizzazioni di integrare e valorizzare enormi quantità di dati provenienti da sistemi diversi e di sviluppare rapidamente applicazioni mission-critical per esigenze ad alta complessità.

Le soluzioni di InterSystems per il settore della sanità includono sistemi informativi ospedalieri, cartelle cliniche e fascicoli sanitari per le organizzazioni che si prendono cura della salute dei pazienti e della popolazione.

Fondata nel 1978, InterSystems si distingue per l’eccellenza del supporto clienti e partner 24×7, premiato a livello internazionale. Società privata con sede centrale a Boston, Massachusetts (USA), InterSystems ha 38 uffici in 28 paesi del mondo.

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