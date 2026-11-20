Il medico dialoga con il paziente durante la visita, senza dover inserire manualmente i dati al computer. Il sistema ascolta la conversazione, acquisisce e organizza le informazioni cliniche, integrandole in forma strutturata nella cartella clinica elettronica; supporta la preparazione delle richieste di farmaci, esami di laboratorio, indagini radiologiche e consulenze specialistiche, e propone una bozza del referto della visita, che il medico verifica e approva. L’infermiere esegue le valutazioni quotidiane e registra le informazioni nella cartella clinica utilizzando semplicemente la voce, senza dover digitare manualmente le note infermieristiche. La stessa tecnologia lo supporta nella preparazione delle consegne per i colleghi del turno successivo, favorendo una documentazione strutturata e coerente con le esigenze di qualità e continuità assistenziale.

Sono alcune delle funzionalità di InterSystems IntelliCare, il primo Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) basato nativamente sull’intelligenza artificiale ad aver ottenuto nell’Unione Europea la certificazione come dispositivo medico di Classe IIa ai sensi del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

InterSystems, leader globale nelle tecnologie per la gestione dei dati sanitari, presenterà ufficialmente sul mercato italiano il nuovo Sistema Informativo Ospedaliero durante la 21ma edizione del Forum Risk Management di Arezzo (24-27 novembre), dedicato al futuro del Servizio Sanitario Nazionale post PNRR. Attraverso demo guidate nelle tre postazioni dello stand InterSystems, i visitatori potranno sperimentare il percorso del paziente dal punto di vista del medico, dell’infermiere e del personale amministrativo , attraverso scenari dedicati alle attività quotidiane di ciascun professionista.

Le demo mostreranno in che modo l’intelligenza artificiale integrata nei flussi di lavoro possa semplificare le attività quotidiane, alleggerire il carico documentale e ridurre le operazioni ripetitive, restituendo più tempo alla pratica clinica , all’assistenza e semplificando i processi amministrativi. Un’occasione per scoprire concretamente i benefici della piattaforma e confrontarsi con gli esperti sulle esigenze delle diverse organizzazioni sanitarie.

IntelliCare arriva in Italia dopo essere stato adottato (o essere attualmente in corso di adozione) da parte di diverse organizzazioni sanitarie in Asia e in Medio Oriente, tra cui l’ EMC Alam Sutera Hospital in Indonesia , il Medcare Hospitals and Medical Centres negli Emirati Arabi Uniti e il King’s College Hospital London di Jeddah in Arabia Saudita .

La marcatura CE di IntelliCare come dispositivo medico di Classe IIa ne attesta la conformità ai requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), inclusi i requisiti generali in materia di sicurezza e prestazioni in relazione alla destinazione d’uso prevista dal fabbricante.

Ciò che distingue IntelliCare dalle soluzioni oggi più diffuse è la sua architettura: l’intelligenza artificiale è integrata direttamente nel livello dei dati della piattaforma , costruita sull’esperienza di TrakCare - adottato da oltre 600 realtà ospedaliere in 29 Paesi, di cui attualmente 14 in Italia - e su InterSystems IRIS® for Health.

Al cuore di IntelliCare c’è la tecnologia di ascolto ambientale - Ambient Voice Technology – con funzioni di AI scribe direttamente nel sistema. Durante la visita, il professionista dialoga con il paziente senza dover digitare: IntelliCare elabora la conversazione, interpreta le informazioni che il paziente fornisce sui propri disturbi o sintomi, anche quando espresse in linguaggio colloquiale, e le traduce in terminologia medica, producendo una nota clinica strutturata e collegata alla storia clinica del paziente già presente nel sistema.

Si tratta solo del primo passo: IntelliCare offre infatti anche una funzione di "orchestrazione clinica ambientale" , che acquisisce, struttura e registra i dati clinici in tempo reale, suggerendo documentazione, prescrizioni, richieste di esami e ordini che rimangono soggetti alla verifica e all'approvazione del professionista sanitario, secondo un approccio human-in-the-loop .

Un modello coerente con i principi della legge italiana sull’intelligenza artificiale (Legge 132/2025) , che riconosce all’AI un ruolo di supporto nei processi clinici di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, mantenendo la decisione in capo al medico. L’obiettivo è semplificare i processi clinici e ridurre il tempo necessario alle attività amministrative e documentali, alleggerendo il carico di lavoro dei professionisti sanitari e consentendo loro di dedicare più tempo alla cura dei pazienti.

Allo stato attuale, le soluzioni di Intelligenza Artificiale introdotte come strumenti separati all’interno delle organizzazioni sanitarie causano un vero e proprio “costo della frammentazione”, dovuto a necessità di ulteriori integrazioni, verifiche di sicurezza, attività di formazione e discontinuità nei flussi di lavoro che riducono il ritorno sull’investimento. Un Sistema Informativo Ospedaliero con l’AI al centro – parte integrante del modello dei dati e dei flussi di lavoro clinici – consente invece di preservare i benefici dell’intelligenza artificiale, riducendo al contempo il carico operativo legato alla gestione di molteplici strumenti indipendenti. L’impatto sull’attività quotidiana dei professionisti sanitari si traduce in un alleggerimento dei carichi burocratici , con potenziali benefici in termini di riduzione del burnout , aumento della produttività e, in ultima istanza, di risparmio e ottimizzazione delle risorse.

Il lancio di IntelliCare arriva in un momento in cui l’ intelligenza artificiale è già entrata nella pratica clinica , ma i sistemi sanitari faticano a diffonderla su larga scala in modo efficiente ed efficace. Secondo l’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, il 61% dei medici specialisti ha utilizzato strumenti di AI generativa nell’ultimo anno (35% in più rispetto al 2025) e il 34% degli specialisti dichiara di usare l’AI a supporto della diagnosi, spesso con strumenti non aziendali. Tuttavia, solo l’11% delle strutture sanitarie dispone di soluzioni aziendali di AI a supporto della diagnosi.

Un divario che si riscontra anche a livello internazionale: secondo i dati del rapporto OCSE riportati negli Atti della Conferenza di Madrid dello scorso maggio sulla “Diffusione responsabile dell’AI in sanità”, oltre il 90% dei dirigenti non riscontra un impatto misurabile dell’AI sulla produttività e il 72% degli operatori sanitari teme che venga introdotta senza il proprio coinvolgimento.

“Quando si tratta di intelligenza artificiale, la solidità e la capacità di adattamento del fornitore diventano requisiti fondamentali” – dice Nico Bondi , Country Manager InterSystems Italia. – “Non è più sufficiente, infatti, definire un elenco di requisiti tecnici: occorre riconoscere che soluzioni efficaci e scalabili richiedono flessibilità. I modelli di intelligenza artificiale continueranno a evolversi, così come i costi e le risorse necessari per il loro utilizzo: le funzionalità dovranno quindi essere in grado di adattarsi a esigenze e casi d’uso che oggi non possiamo ancora prevedere del tutto”.

L’adozione di una soluzione AI consiste quindi sempre meno nell’acquisto di un prodotto finito e sempre più nell’avvio di una relazione di lungo periodo : “occorre essere in grado di gestire responsabilmente il cambiamento continuo insieme all’organizzazione, non solo limitarsi a fornire le funzionalità previste al momento dell’avvio operativo” conclude Bondi.

Questi temi saranno al centro anche dell'intervento di Barbara Tolu , Physician Executive di InterSystems, in programma venerdì 27 novembre nell'ambito del panel “AI e Tecnologie Avanzate per il cambiamento delle aziende sanitarie” al Forum Risk Management di Arezzo. Con lo speech “AI nella cura: che cosa cambia davvero” , Tolu approfondirà le condizioni necessarie per un'adozione responsabile dell'AI nei processi clinici e assistenziali, dal ruolo della qualità dei dati e dell'interoperabilità alla sicurezza e alla conformità normativa. Particolare attenzione sarà dedicata alla certificazione come dispositivo medico secondo il Regolamento europeo MDR e al suo significato per le organizzazioni sanitarie, con l'obiettivo di evidenziare come l'innovazione tecnologica possa contribuire ad alleggerire il carico amministrativo dei professionisti e restituire più tempo alla relazione con i pazienti.

Sempre nell’ambito del Forum Risk Management di Arezzo, giovedì 26 novembre , alle ore 14:00, InterSystems parteciperà al convegno “La sfida della sanità digitale. Verso lo spazio europeo dei dati sanitari: il percorso e le opportunità per l’Italia” con un intervento di Nico Bondi dal titolo “Utilizzo secondario dei dati sanitari nell’EHDS: il ruolo dell’intelligenza artificiale”. L’intervento approfondirà il ruolo delle piattaforme dati e dell’interoperabilità nella valorizzazione del patrimonio informativo sanitario e nelle nuove opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

Informazioni su InterSystems

InterSystems è un’azienda leader nelle tecnologie innovative per la gestione dei dati e offre una piattaforma unificata per applicazioni di nuova generazione in ambito sanitario. Le sue tecnologie consentono alle organizzazioni di integrare e valorizzare enormi quantità di dati provenienti da sistemi diversi e di sviluppare rapidamente applicazioni mission-critical per esigenze ad alta complessità.

Le soluzioni di InterSystems per il settore della sanità includono sistemi informativi ospedalieri, cartelle cliniche e fascicoli sanitari per le organizzazioni che si prendono cura della salute dei pazienti e della popolazione.

Fondata nel 1978, InterSystems si distingue per l’eccellenza del supporto clienti e partner 24×7, premiato a livello internazionale. Società privata con sede centrale a Boston, Massachusetts (USA), InterSystems ha 38 uffici in 28 paesi del mondo.

http://www.intersystems.com/it/

Informazioni sul Regolamento (UE) 2017/745

Il Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, comunemente noto come “Medical Device Regulation” o “MDR”, stabilisce i requisiti giuridici per la sicurezza, le prestazioni e l’accesso al mercato dei dispositivi medici, inclusi determinati software clinici. Si tratta di una normativa dell’Unione Europea, e non di uno standard clinico internazionale, che deve essere rispettata dai fabbricanti di tutto il mondo quando immettono sul mercato dell’UE dispositivi che rientrano nel suo ambito di applicazione.

I fabbricanti devono dimostrare che il dispositivo è sicuro e funziona secondo la destinazione d’uso prevista, adempiendo a obblighi che riguardano:

Gestione del rischio e della qualità durante l’intero ciclo di vita del dispositivo.

durante l’intero ciclo di vita del dispositivo. Valutazione clinica: evidenze a supporto della sicurezza, delle prestazioni e dei benefici clinici dichiarati.

evidenze a supporto della sicurezza, delle prestazioni e dei benefici clinici dichiarati. Documentazione tecnica , comprese, ove pertinenti, la verifica e la validazione del software.

, comprese, ove pertinenti, la verifica e la validazione del software. Valutazione della conformità e marcatura CE , con una valutazione indipendente da parte di un organismo notificato designato, ove richiesta.

, con una valutazione indipendente da parte di un organismo notificato designato, ove richiesta. Sorveglianza successiva all’immissione sul mercato , comprese la segnalazione degli incidenti e l’adozione di azioni correttive.

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Luciana Apicella m. 3357534485 luciana.apicella@mec-partners.it

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