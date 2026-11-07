IntouchCX , un leader mondiale nella gestione dell’esperienza del cliente (CX) basata sull’intelligenza artificiale, nel segmento del coinvolgimento digitale e in quello della fiducia e sicurezza nonché nelle operazioni back-office, si è posizionata nella categoria Horizon 2 – End-to-end experience transformation” del report HFS Horizons: Customer Experience Services, 2026 per l’approccio seguito nell’adozione dell’IA guidato dalle operazioni e per il suo modello che unisce la consulenza all’erogazione dei servizi, dalla strategia all’esecuzione operativa sul campo.

HFS Research valuta i fornitori di servizi CX in base alle loro capacità, all’innovazione e al potenziale nel generare valore. Il report 2026 esamina il modo in cui i provider aiutano le imprese ad attuare l’IA, migliorare le esperienze dei clienti e rafforzare le operazioni.

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Stephanie Suarez

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