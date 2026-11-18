IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), un leader mondiale nel settore del calcolo quantistico integrato, oggi ha annunciato un programma di aggiornamento per IQM Halocene, la sua linea di prodotti per la correzione degli errori, che offre ai clienti un percorso dal sistema da 150 qubit di oggi a quello futuribile da oltre 1.000 qubit.

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IQM Halocene, the company’s error-correction product line, now offers an upgrade path to over 1,000 qubits on the way to fault-tolerant quantum computing.

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