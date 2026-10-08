iQmetrix, il fornitore globale di Intelligent Commerce Operating Systems (Sistemi operativi intelligenti per il commercio) per le telecomunicazioni, sta lanciando un'integrazione di Vendor Managed Inventory (inventario gestito dei fornitori) con Valor Communication , un produttore e distributore diretto di accessori wireless che fornisce operatori, rivenditori e distributori dal 1997. Inserita nel iQmetrix Intelligent Commerce Operating System, l'integrazione collega la gamma di Valor direttamente alla piattaforma sulla quale i rivenditori di servizi di telecomunicazione già gestiscono la propria attività, cosicché il rifornimento funziona sui dati effettivi delle vendite anziché su supposizioni, e gli accessori approvati passano dal magazzino di Valor agli espositori senza necessità di riordinare manualmente.

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