iQmetrix, il fornitore globale di sistemi operativi per il commercio intelligente per le telecomunicazioni, ha annunciato oggi la nomina di Beniamin Longodor al ruolo di Vicepresidente per la crescita globale. Beniamin viene da un'esperienza presso NTS Retail, dove per molto tempo ha rivestito il ruolo di Responsabile delle vendite globali. In questo ruolo di nuova creazione, Beniamin guiderà le attività di iQmetrix per espandere ulteriormente la sua presenza presso società di telecomunicazioni, retailer e partner al di fuori del suo principale mercato nordamericano.

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Beniamin Longodor, Vice President of Global Growth at iQmetrix

Beniamin vanta oltre 18 anni di esperienza negli ambiti di software commerciali per le telecomunicazioni, sviluppo aziendale e gestione dei partner.

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