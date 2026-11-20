Quando l'intelligenza artificiale può sollevare timori sul futuro dell'umanità e la tecnologia obsolescente può interrompere il traffico aereo, è impossibile ignorare il costo di una governance inefficace. Per aiutare le aziende a rafforzare la governance delle proprie informazioni e tecnologie, ISACA ha lanciato COBIT 7, una versione aggiornata del quadro di riferimento riconosciuto a livello globale per la governance delle informazioni e della tecnologia (I&T).

Realizzato per un mondo digitale che cambia rapidamente, il nuovo quadro di rifermento COBIT 7 integra linee guida affidabili, una piattaforma digitale intuitiva, risorse personalizzabili e strumenti pratici per aiutare gli operatori a trasformare la tecnologia in valore misurabile, allineare le decisioni alle strategie e orientarsi con sicurezza tra i rischi emergenti, compresa l'AI.

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