swampUP Europe 2026 – JFrog Ltd. (“JFrog”) (NASDAQ: FROG), l'azienda specializzata in Liquid Software e creatrice della JFrog Software Supply Chain Platform (Piattaforma della supply chain di software), il sistema di riferimento per artefatti software, file binari e risorse di AI attendibili, oggi ha annunciato nuove funzionalità DevGovOps che offrono ai CISO e ai responsabili di R&D un'unica visione comune dei requisiti normativi con prove di conformità certificate per ogni release. Le nuove funzionalità comprendono un Out-of-the-Box Compliance Framework (Quadro di conformità pronto per l'uso) per la legge UE Digital Operational Resilience Act (DORA) , politiche a livello di repository e politiche di verifica dell'AI. Insieme, queste capacità aiutano le organizzazioni a prepararsi per la conformità ininterrotta con le scadenze normative UE in materia di software, senza rallentare lo sviluppo.

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New DORA Compliance Framework, Repo-level Policies, and AI Verification Policies give CISOs and R&D leaders one shared view of EU regulatory requirements, including AI assets.

“Siamo entusiasti di offrire ai responsabili della sicurezza e dell'R&D un'unica versione della verità per la Conformità UE in materia di software”, ha dichiarato Yoav Landman, Cofondatore e CTO, JFrog. “Le normative ora richiedono maggiori controlli e visibilità, dimostrate dalla prova per ogni release e l'AI sta accelerando notevolmente il ritmo e il numero di rilasci. Alla fine si tratta di una semplice domanda: puoi dimostrare la fiducia in ciò che hai inviato e puoi farlo in modo continuativo secondo la frequenza dei release guidata dagli agenti AI? I nostri clienti ora possono affidarsi a un unico sistema di registrazione per i propri release e per la prova di conformità e con politiche che verificano un release rispetto alla sua intenzione in linguaggio semplice e produrre prove certificate”.

Le scadenze per l'adeguamento alla conformità sono prossime. Le lacune nei controlli stanno diventando un problema.

Varie scadenze normative sono già in vigore o stanno arrivando presto – DORA , European Central Bank (ECB), Cyber Resilience Act (CRA), il Regolamento UE sull'AI , etc., ciascuna con i propri requisiti, ma il tema comune è la prova fornita su richiesta. E le conseguenze del mancato adeguamento alle normative possono essere costose. Ad esempio, il CRA richiede ai produttori di articoli contenenti elementi digitali di rilasciare un avviso iniziale entro 24 ore e segnalare alle autorità entro 72 ore eventuali vulnerabilità attivamente sfruttate o incidenti gravi. Inoltre, i produttori devono gestire le vulnerabilità per tutta la durata di supporto del prodotto. Le sanzioni possono arrivare fino a 15 milioni di euro o al 2,5% del fatturato annuo globale, a seconda di quale dei due importi sia maggiore.

L'adozione diffusa dell'AI amplifica la sfida costituita dalla conformità. Gli agenti autonomi e gli sviluppatori assistiti dall'AI possono pianificare, codificare, testare e implementare nel giro di ore, mentre i processi manuali della governance richiedono settimane. I dati di un recente sondaggio mostrano che il 59% delle aziende scende spesso a compromessi relativamente alla conformità a causa di pressioni aziendali, mentre il 43% considera la propria maturità in tema di conformità a livelli minimi. Inoltre, lo studio condotto da Gartner evidenzia che i CIO e i CISO affrontano tensioni a causa di mandati contrastanti: da una parte prestazioni di servizi, dall'altra la sicurezza.

La governance e la conformità continue aiutano a risolvere quella tensione integrando l'applicazione delle politiche e la prova in ogni release, piuttosto che come punto di verifica post hoc. Questo è l'obiettivo dei quattro principi di DevGovOps recentemente introdotti da JFrog. Le nuove funzionalità di JFrog AppTrust si basano su questi quattro principi, ampliando l'attuale soluzione di JFrog per includere:

DORA Out-of-the-Box Compliance Framework: consente ai clienti di rispettare efficacemente nuove normative Allows customers to effectively meet emerging regulations, codificando i propri standard in regole leggibili da una macchina, note come Policy as Code (PaC) . JFrog AppTrust offre quadri PaC già mappati in cinque aree di responsabilità relative alla fornitura di software: gestione del cambiamento nel settore ICT, integrità del codice sorgente e dei componenti, gestione delle vulnerabilità e dei patch, test di resilienza e gestione degli incidenti. I clienti possono semplicemente attivare i controlli applicabili al proprio ambiente o alle proprie esigenze piuttosto che programmarli. Ogni controllo quindi viene associato a un requisito DORA, lo valuta e mostra la quantità attiva di ogni quadro.

consente ai clienti di rispettare efficacemente nuove normative Allows customers to effectively meet emerging regulations, codificando i propri standard in regole leggibili da una macchina, note come Policy as Code (PaC) . JFrog AppTrust offre quadri PaC già mappati in cinque aree di responsabilità relative alla fornitura di software: gestione del cambiamento nel settore ICT, integrità del codice sorgente e dei componenti, gestione delle vulnerabilità e dei patch, test di resilienza e gestione degli incidenti. I clienti possono semplicemente attivare i controlli applicabili al proprio ambiente o alle proprie esigenze piuttosto che programmarli. Ogni controllo quindi viene associato a un requisito DORA, lo valuta e mostra la quantità attiva di ogni quadro. Repo-Level Policies : consente alle organizzazioni di applicare i controlli di governance a livello capillare sulla base dell'obiettivo specifico, della sensibilità o della fase del ciclo di vita degli artefatti in un determinato repository. Adattando la governance a determinati repository, i team garantiscono che solo componenti approvati e conformi entrino nella pipeline. Questo è fondamentale per la conformità normativa, in quanto sostituisce i processi manuali, soggetti a errori, con un controllo automatizzato, fornendo tracciati di audit verificabili e mitigando i rischi assicurando la conformità organizzativa nell'intero ciclo di vita degli artefatti.

consente alle organizzazioni di applicare i controlli di governance a livello capillare sulla base dell'obiettivo specifico, della sensibilità o della fase del ciclo di vita degli artefatti in un determinato repository. Adattando la governance a determinati repository, i team garantiscono che solo componenti approvati e conformi entrino nella pipeline. Questo è fondamentale per la conformità normativa, in quanto sostituisce i processi manuali, soggetti a errori, con un controllo automatizzato, fornendo tracciati di audit verificabili e mitigando i rischi assicurando la conformità organizzativa nell'intero ciclo di vita degli artefatti. AI Verification Policies: consente ai team di redigere politiche in un linguaggio chiaro e ai modelli LLM di valutare ogni release rispetto ad essi per verificare l'intenzione e l'allineamento con qualsiasi fonte di dati connessa utilizzando la Prompt to Release Traceability di AppTrust. Ogni valutazione quindi genera una prova di conformità certificata. Convalidando continuamente l'intenzione rispetto all'esecuzione, come ad esempio far corrispondere Pull Requests e il rispettivo ticket Jira originale, JFrog AppTrust assicura che né gli agenti né gli sviluppatori introducano un codice estraneo, backdoor di sicurezza non autorizzati o modifiche architetturali non approvate.

consente ai team di redigere politiche in un linguaggio chiaro e ai modelli LLM di valutare ogni release rispetto ad essi per verificare l'intenzione e l'allineamento con qualsiasi fonte di dati connessa utilizzando la Prompt to Release Traceability di AppTrust. Ogni valutazione quindi genera una prova di conformità certificata. Convalidando continuamente l'intenzione rispetto all'esecuzione, come ad esempio far corrispondere Pull Requests e il rispettivo ticket Jira originale, JFrog AppTrust assicura che né gli agenti né gli sviluppatori introducano un codice estraneo, backdoor di sicurezza non autorizzati o modifiche architetturali non approvate. Maturità CRA: JFrog AppTrust monitora costantemente i componenti rilasciati per identificare vulnerabilità, genera uno SBOM basato su standard per ogni release e mantiene una cronologia delle scansioni e i registri delle misure correttive allegate ad ogni versione, facilitando ai team la generazione di un report su un periodo di 24 o 72 ore a partire da prove esistenti. Avere questa documentazione “a portata di mano” aiuta i clienti a evitare costose penalità per violazioni alla conformità.

JFrog AppTrust monitora costantemente i componenti rilasciati per identificare vulnerabilità, genera uno SBOM basato su standard per ogni release e mantiene una cronologia delle scansioni e i registri delle misure correttive allegate ad ogni versione, facilitando ai team la generazione di un report su un periodo di 24 o 72 ore a partire da prove esistenti. Avere questa documentazione “a portata di mano” aiuta i clienti a evitare costose penalità per violazioni alla conformità. Un sistema di registrazione, ovunque funzioni: la JFrog Platform è disponibile come SaaS dai principali fornitori di cloud e in modalità autogestita, con JFrog Artifactory come unica fonte di verità per ogni artefatto e relativa prova.

“Gli agenti AI rilasciano codice più rapidamente che mai e le autorità di regolamentazione richiedono responsabilità rigorosa, pertanto i team automatizzano la governance nella propria supply chain del software senza sacrificare la velocità”, ha dichiarato Haggai Schechtman, VP di Prodotto e Progettazione per DevGovOps, JFrog. “JFrog AppTrust aiuta ad accelerare il processo di audit con controlli che consentono alle organizzazioni di essere sempre pronte alla revisione in qualsiasi momento. I framework pre-mappati automatizzano la conformità alle normative DORA e CRA dell'UE fin da subito, mentre le politiche in linguaggio chiaro e valutate dall'AI verificano la corrispondenza delle versioni all'intenzione architetturale e aziendale, allegando la prova crittograficamente certificata direttamente ad ogni artefatto”.

La DORA Out-of-the-Box Compliance Framework e le AI Verification Policies sono immediatamente disponibili. I clienti interessati possono scoprire di più visitando jfrog.com/compliance/dora/ oppure jfrog.com/apptrust/ , leggendo questo blog , o prenotando una dimostrazione .

Vi è piaciuto l'articolo? Condividetelo su X: la reportistica #CRA è attiva. DORA è in vigore. Ogni nuova regolamentazione non dovrebbe costituire un'esercitazione antincendio. @JFrog aggiunge un framework DORA e AI Verification Policies ad #AppTrust: un unico sistema di registrazione con prova certificata per ogni versione. Rispetta la conformità con fiducia. https://bit.ly/4zIDZKo #DevGovOps #DORA #CRA

Informazioni su JFrog

JFrog Ltd. (Nasdaq: FROG), creatrice della piattaforma unificata per DevOps, DevSecOps, DevGovOps e AgentSecOps, ha la missione di creare un mondo in cui la distribuzione di software affidabile avvenga senza ostacoli, dallo sviluppo fino alla produzione. Guidata dalla visione di "Liquid Software", la piattaforma JFrog è il sistema di riferimento della supply chain software progettato per supportare le organizzazioni nella creazione, gestione, governance e distribuzione di software sicuro con velocità e su larga scala. Le funzionalità di sicurezza olistiche aiutano a identificare, proteggere e porre rimedio a minacce e vulnerabilità. La piattaforma JFrog universale, ibrida e multi-cloud è disponibile sia come servizio SaaS attraverso i principali provider cloud sia in modalità self-hosted. Milioni di utenti e circa 6.600 organizzazioni in tutto il mondo, tra cui la maggior parte delle aziende Fortune 100, si affidano alle soluzioni JFrog per affrontare in sicurezza la trasformazione digitale nell'era dell'IA. Per saperne di più, visitare https://jfrog.com o seguire l'azienda su X @JFrog.

Avvertimento in merito alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni “previsionali”, secondo la definizione di tale termine prevista dalle leggi federali statunitensi in materia di titoli, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni relative alle nostre aspettative riguardo alle prestazioni delle nuove funzionalità di JFrog AppTrust, compresa Out-of-the-Box Compliance Framework per il Regolamento UE sulla resilienza operativa digitale (DORA), le politiche a livello di repository e le politiche per la verifica dell'AI.

Queste dichiarazioni previsionali si basano sulle nostre attuali ipotesi, aspettative e convinzioni e sono soggette a rischi, incertezze, ipotesi e cambiamenti di circostanze significativi che potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni o i traguardi effettivi di JFrog differiscano sostanzialmente dalle dichiarazioni espresse o implicite in qualsiasi dichiarazione previsionale. Esiste un numero significativo di fattori che potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni o i traguardi effettivi differiscano sostanzialmente dalle dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi descritti in dettaglio nei documenti da noi depositati presso la Securities and Exchange Commission, tra cui la nostra relazione annuale sul modulo 10-K per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, nelle nostre relazioni trimestrali sul modulo 10-Q e in altri documenti e relazioni che potremmo presentare di volta in volta alla Securities and Exchange Commission. Le dichiarazioni previsionali rappresentano le nostre convinzioni e ipotesi esclusivamente alla data del presente comunicato stampa. Decliniamo qualsiasi obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, salvo quanto richiesto dalla legge.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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EMEA: Nicholas Shiers, Communications Manager per l'EMEA, nicholasS@jfrog.com

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