Kanadevia Corporation (TOKYO:7004) sviluppa la tecnologia di incenerimento dei rifiuti ad alta concentrazione di CO₂ dall'anno 2024. Il progetto ambisce a separare e catturare il diossido di carbonio (CO₂) dal gas di combustione generato durante il processo di incenerimento. Kanadevia avvierà la prima dimostrazione mondiale di questa tecnologia nel settore della termovalorizzazione presso l'inceneritore di Shinagawa City, Tokyo, a novembre 2026.

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Conceptual Diagram of the Technology

Il progetto di dimostrazione desidera promuovere la commercializzazione di una tecnologia innovativa per la cattura efficiente della CO₂ dai gas di combustione generati dall'incenerimento dei rifiuti.

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Mikie Okawa

Ufficio Relazioni pubbliche

Kanadevia Corporation

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