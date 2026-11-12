KiddeFenwal , il leader globale nella protezione antincendio e nei controlli di sicurezza, ha ottenuto una certificazione di sistema Assurance Prévention Protection (A2P) per il suo sistema antincendio a gas inerte NATURA™. La certificazione, concessa dal Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) francese, uno degli enti più autorevoli in Europa nel settore delle prove e delle certificazioni di sicurezza antincendio, dimostra come KiddeFenwal stia ampliando la diffusione in tutto il mondo delle proprie tecnologie leader nel settore con il sostegno di valutatori indipendenti e di terze parti.

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