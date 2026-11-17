Kinaxis ® Inc. (TSX: KXS) , un leader globale nella pianificazione e orchestrazione end-to-end della catena di fornitura, oggi ha inaugurato a Mumbai la sua prima conferenza Kinexions India, evidenziando la propria crescente presenza nel Paese e l’importanza strategica dell’India per le proprie attività globali di innovazione ed erogazione dei servizi ai clienti.

Con vari team a Chennai e Bangalore dedicati allo sviluppo dei prodotti, all’ingegneria, ai servizi professionali e al successo dei clienti, l’India svolge un ruolo importante nelle operazioni globali di Kinaxis, che continua a investire in ricerca e sviluppo nel Paese, rafforzando le proprie capacità ingegneristiche e di innovazione per lo sviluppo delle tecnologie di nuova generazione basate sull’IA e sull’orchestrazione della catena di fornitura.

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