Klarna Group Plc (NYSE: KLAR), la rete finanziaria per tutti i giorni, oggi ha lanciato Consumer FX, che consente ai consumatori di fare acquisti da qualsiasi commerciante convenzionato con Klarna nel mondo e pagare nella propria valuta, senza incorrere in commissioni di cambio. Il prezzo e il tasso di cambio sono mostrati subito e rimangono visibili nell'app di Klarna dopo l'acquisto, pertanto non ci sono sorprese sull'estratto conto.

Il nuovo lancio significa che qualsiasi commerciante connesso a Klarna può effettuare transazioni con i 120 milioni di consumatori Klarna in 26 Paesi senza bisogno di nuove integrazioni né della presenza locale di un conto bancario in valuta straniera.

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