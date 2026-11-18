KŌZĒ Stays annuncia un’importante espansione internazionale, portando il proprio portafoglio frutto di scelte accurate a oltre 1.200 proprietà in tutto il mondo. Dopo otto anni consecutivi di rapida crescita, il brand fa leva sulla sua consolidata presenza a Mont-Tremblant e nella regione dei Laurenziani per perseguire un più ampia obiettivo ambizioso nel settore dell’ospitalità internazionale.

La collezione ampliata spazia dagli chalet alpini francesi e svizzeri alle ville della Costa Azzurra vicino a Monaco, fino alle residenze sul Lago di Como, ai rifugi privati a Saint-Barthélemy e alle dimore su Palm Jumeirah a Dubai.

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