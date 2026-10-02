Kyocera Document Solutions Inc. è lieta di annunciare che i tessuti stampati utilizzando la sua stampante inkjet tessile sostenibile, FOREARTH, sono stati inclusi in capi presentati dal marchio di moda ANREALAGE nella sua collezione Primavera/Estate 2027, durante la Paris Fashion Week a Parigi, in Francia, il 29 settembre 2026.

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FOREARTH Selected for ANREALAGE’s Spring/Summer 2027 Collection Presented at Paris Fashion Week

Questa è la sesta collaborazione tra ANREALAGE e FOREARTH. Tramite la loro partnership in corso, le due aziende continuano a esplorare nuove possibilità all'incrocio tra moda e sostenibilità. Questa collezione segna inoltre la 25ª presenza di ANREALAGE alla Paris Fashion Week.

Il tema di questa collezione è "SKIN." Considerando gli indumenti come una "seconda pelle" che avvolge il corpo umano, la collezione riconsidera la relazione tra corpo e abiti, proponendo una nuova forma di espressione che fonde moda e tecnologia.

Dei 35 look presentati nella collezione, 27 contenevano diversi tessuti elasticizzati stampati utilizzando FOREARTH. Per questa collezione, FOREARTH ha riprodotto con precisione i motivi grafici caratterizzati da colori vivaci e audaci contrasti. Grazie alla precisa traduzione su tessuto della visione personale dello stilista, FOREARTH ha contribuito alla creazione di capi che incarnano il tema "SKIN".

La visione "Water Free Concept" di FOREARTH riduce al minimo il consumo d'acqua durante la stampa su tessuti, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale delle acque di scarto. La sua tecnologia di stampa ad alta definizione consente inoltre di ottenere delicate sfumature di colore e un ampio ventaglio di espressioni cromatiche.

Commento di Kunihiko Morinaga, stilista di ANREALAGE

Per questa collezione, abbiamo cercato di realizzare capi che siano come una seconda pelle, e che si adattino al corpo avvolgendolo. Per ottenere tale risultato, abbiamo stampato la grafica su tessuti altamente elasticizzati. La stampa a pigmenti su materiali elastici è solitamente complessa, dato che l'inchiostro può screpolarsi o irrigidirsi, limitando la flessibilità naturale del tessuto. Con FOREARTH però, la superficie stampata si distende assieme al materiale, consentendo la riproduzione di espressioni tessili che si muovono in completa sintonia con il corpo e che danno l'impressione di una vera seconda pelle.

La collezione trae inoltre ispirazione da come le scaglie dei pesci riflettono la luce. Abbiamo cercato di catturare la vivace palette di colori RGB, caratteristica degli ambienti digitali, e FOREARTH ha riprodotto fedelmente queste tinte brillanti, consentendoci di dare vita alla nostra visione con eccezionale precisione.

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