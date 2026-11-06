La Biblioteca Mohammed Bin Rashid ha annunciato la terza edizione del Dubai International Library and Publishing Summit, che si terrà il 16 e 17 novembre 2026 all’insegna del tema “L’architettura della fiducia: l’IA e il futuro delle istituzioni della conoscenza” e che riunirà esperti provenienti da biblioteche, musei, case editrici, università, centri di ricerca, istituzioni culturali e dal settore tecnologico di tutto il mondo per esplorare il futuro delle istituzioni della conoscenza nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di oltre 50 relatori in rappresentanza di più di 40 organizzazioni, che terranno interventi di apertura e parteciperanno a oltre 20 tavole rotonde e a workshop incentrati su argomenti speciali.

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Shaymaa Amer

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