SPIE, la società internazionale dedicata all'ottica e alla fotonica, invita la comunità globale di operatori nel settore dell'ottica e della fotonica a registrarsi per partecipare a SPIE Photonics West 2027 , che si terrà dal 30 gennaio al 4 febbraio al Moscone Center di San Francisco, California. La settimana, ricca di eventi, attrae 24.000 ricercatori, ingegneri, studenti e leader commerciali da tutto il mondo, offrendo presentazioni tecniche, mostre e opportunità di fare networking che stimolano la collaborazione e l'innovazione concreta.

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SPIE Photonics West will be held 30 January-4 February 2027 in San Francisco, California. The annual event brings together 24,000 people from the global optics and photonics community to foster collaboration and innovation.

SPIE prevede che si terranno oltre 4.500 presentazioni in sei aree di applicazione tecnica:

AR | VR | MR , incentrate sulla realtà aumentata, virtuale e mista

BiOS , presenta nuovi studi in materia di biofotonica, ottica biomedica e diagnostica per immagini

Embedded Vision Summit , presenta la visione digitale emergente e l'intelligenza artificiale fisica (Physical AI)

LASE , è incentrata sul settore del laser e sulle sue diverse applicazioni

OPTO , riguarda l'optoelettronica, i materiali fotonici e i dispositivi ottici

Quantum West , presenta tecnologie quantistiche 2.0

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Lindsey McGuirk

Responsabile delle pubbliche relazioni

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