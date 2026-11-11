La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato il sistema di analisi Promega OncoMate ® MSI Dx, progettato per identificare i pazienti affetti da tumori solidi a elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), come soluzione diagnostica complementare per KEYTRUDA ® , la terapia Merck anti-PD-1 (nota come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada).

Il sistema di analisi OncoMate ® MSI Dx è un saggio basato sulla PCR concepito per valutare lo stato della MSI nei tessuti tumorali solidi. Lo stato della MSI può essere utilizzato per guidare le decisioni terapeutiche e agevolare le strategie dell’oncologia di precisione.

“Questa approvazione rispecchia il nostro impegno nell’ottenere significativi progressi diagnostici, sviluppati secondo i più elevati standard qualitativi e normativi”, commenta Alok Sharma, Global Clinical Market Director presso Promega.

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Penny Patterson

Vicepresidente affari aziendali

Promega Corporation

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