FinBursa , il front office intelligente per i mercati privati, ha nominato Angelica Tigan , ex-responsabile delle vendite di BlackRock e eFront, Chief Revenue Officer per guidare la sua espansione globale a seguito del lancio di FinBursa 360. Dalla sede negli Stati Uniti, Tigan dirigerà la divisione vendite e partnership in tutto il mondo, con un'attenzione immediata sugli Stati Uniti.

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Angelica Tigan, based in New York City, joins FinBursa as Chief Revenue Officer

Tigan apporta quasi vent'anni di esperienza nella tecnologia dei mercati privati, avendo creato, guidato e ampliato team di vendita in BlackRock (Aladdin) e eFront, con esperienza precedente maturata presso Intralinks e Gen II Fund Services.

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