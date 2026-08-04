Il Governo metropolitano di Tokyo si è dedicato alla presentazione nel corso dell'anno di opere di projection mapping sul proprio edificio, utilizzando suoni e luci per dare vita a un ampio ventaglio di espressioni artistiche come parte del suo sforzo di creare nuove attrazioni per il turismo serale a Tokyo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260802029027/it/

© Crypton Future Media, INC.

Sabato 25 luglio è stata proiettata per la prima volta l'opera "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO", accompagnata dall'amatissima cantante virtuale Hatsune Miku. L'opera dà vita alla nota canzone "M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!" sull'intera facciata dell'edificio del governo metropolitano di Tokyo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260802029027/it/

Ufficio PR TOKYO Night & Light

(Gestito da Jishaku Inc. – Contatti: Nagasawa, Endo, Hamasaki)

E-mail: pr@tokyo-night-and-light.jp

Telefono: +81-80-3601-6732 (Nagasawa)





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire