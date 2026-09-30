Il valore mediano della retribuzione assegnata agli amministratori delegati delle aziende che figurano nell’S&P 500 è aumentato di oltre l’8% nel 2025 raggiungendo i 18,2 milioni di dollari, mentre i bonus in contanti alla firma per i nuovi ceo hanno toccato il livello più alto degli ultimi sei anni, secondo il report Executive Compensation in 2026 pubblicato da Diligent Market Intelligence.

I risultati indicano un contesto retributivo più importante per i consigli di amministrazione: gli alti dirigenti di comprovata competenza scarseggiano, l’avvicendamento di un amministratore delegato è costoso e gli investitori continuano a esaminare con attenzione il legame tra le decisioni sulle remunerazioni, la performance realizzata e la creazione di valore a lungo termine.

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