L'Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) sta rafforzando la sicurezza idrica e la resilienza agricola in Serbia attraverso un programma di finanziamenti agevolati del valore di quasi 100 milioni di dollari a sostegno delle infrastrutture di irrigazione in cinque regioni.

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Abu Dhabi Fund For Development's Irrigated Agriculture Development Project in Serbia (Photo: AETOSWire)

Lo sviluppo del progetto di agricoltura irrigata copre 122.432 ettari di terreni agricoli, con più di 108.000 ettari già irrigati e altri 14.000 ettari in fase di preparazione. Gli aggiornamenti infrastrutturali comprendono 17 canali di irrigazione in 500 km e oltre 60 stazioni di pompaggio, migliorando l'accesso idrico, rafforzando il controllo delle alluvioni e supportando una produzione agricola più affidabile.

Dragan Glamočić, Ministro dell'Agricoltura, delle foreste e della gestione idrica della Repubblica della Serbia, ha dichiarato: “I cambiamenti climatici e le condizioni meteorologiche sempre più estreme hanno reso evidente l'importanza dell'irrigazione. Con partner solidi come ADFD e gli EAU, la Serbia è stata in grado di accedere a finanziamenti molto favorevoli per sviluppare l'infrastruttura delle irrigazioni in decine di migliaia di ettari. Questo significa rafforzare la produzione agricola, sostenere nuove aziende e aumentare le entrate in tutta la Serbia. E soprattutto, questa collaborazione sta aiutando a rafforzare la stabilità e la sicurezza alimentare per i nostri cittadini”.

H.E. Mohamed Saif Al Suwaidi, Direttore generale di ADFD, ha dichiarato: “La sicurezza idrica è fondamentale per un'agricoltura resiliente, specialmente perché i cambiamenti climatici e dei modelli delle precipitazioni esercitano una pressione sempre maggiore sui coltivatori e sui sistemi agricoli. La nostra collaborazione con il Governo serbo riflette il nostro impegno a rafforzare l'infrastruttura necessaria nei Paesi partner per garantire l'apporto idrico per l'agricoltura, sostenere una produzione più affidabile e consentire agli agricoltori di pianificare e investire con maggiore sicurezza”.

Il programma riflette l'impegno di lunga data dell'ADFD nei confronti della sicurezza idrica come base per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare. Questo impegno viene ulteriormente portato avanti tramite la Abu Dhabi Global Water Platform , la piattaforma idrica globale lanciata nel gennaio 2026, che mira a mobilizzare 2 miliardi di dollari in finanziamenti, compreso un impegno iniziale di 1 miliardo di dollari da parte dell'ADFD tra il 2026 e il 2030. Con un ulteriore finanziamento di 1 miliardo di dollari previsto da parte dei partner, la piattaforma punta a raggiungere circa 10 milioni di beneficiari in tutto il mondo e sostiene il progresso verso l'Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 delle Nazioni Unite relativo all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari.

Fonte: AETOSWire

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Maitha Al Shamsi

Sr. Specialist, Comunicazioni aziendali- Abu Dhabi Fund for Development (ADFD)

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