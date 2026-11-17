Lakestar, una società europea di investimento in tecnologia, e Rochefort Asset Management (Rochefort), una società di investimento statunitense specializzata in titoli legati alla sicurezza nazionale, autorizzata dall’Office of Strategic Capital (OSC) del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti e dalla Small Business Administration (SBA), hanno annunciato congiuntamente oggi di avere guidato assieme un round di finanziamento di Serie A di 85 milioni di dollari per la società tecnologica di difesa Tiberius Aerospace, Inc. (Tiberius). L'investimento valuta Tiberius a più di 1 miliardo di dollari su base di una valutazione post-money, rendendola la più recente società unicorno in ambito di tecnologia della difesa.

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Tiberius Aerospace becomes a defense tech unicorn

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Alex Gee

agee@tiberius.com





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