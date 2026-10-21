Baszucki Group ha annunciato oggi il lancio della rete globale per lo sviluppo della psichiatria metabolica ( MetPsy ), che riunisce ricercatori e medici da tutto il mondo per lo sviluppo di una pratica basata sull'evidenza nella psichiatria metabolica attraverso l'assistenza clinica, la formazione e la ricerca. Il lancio verrà accompagnato da un nuovo finanziamento da 20 milioni di dollari del Baszucki Group per la costruzione di un centro clinico e di ricerca presso l'ospedale McLean , membro di Mass General Brigham, con la creazione dell'infrastruttura per fornire un approccio metabolico alla cura psichiatrica su larga scala.

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MetPsy, a global network for metabolic psychiatry, launches with $20M Baszucki Group grant for new McLean Hospital clinical care and research center.

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