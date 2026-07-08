Axelspace Corporation (“Axelspace”), sviluppatore e operatore leader di microsatelliti che si dedica alla realizzazione del proprio progetto di "Space within Your Reach", ha annunciato che i sette microsatelliti GRUS-3 di prossima generazione per l'osservazione della Terra sono stati lanciati con successo e che sono stati ricevuti i primi segnali radio.

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The successful launch of Falcon 9 ©SpaceX

GRUS-3 è stato integrato tramite Exolaunch e lanciato a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 dalla base Vandenberg Space Force in California, USA, il 7 luglio 2026 alle 07:12 (UTC) durante la missione in ridesharing Transporter-17. I satelliti sono stati lanciati correttamente nella loro orbita di destinazione. Axelspace ha ricevuto i primi segnali radio da tutti i sette satelliti in orbita.

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