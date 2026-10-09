Lapmaster Wolters e Precision Surfacing Solutions (“Lapmaster Wolters”), produttore e fornitore leader a livello mondiale di sistemi e macchine di alta precisione e consumabili per vari settori – semiconduttori, materiali avanzati, ottica di precisione e packaging avanzato – oggi ha annunciato il perfezionamento di un investimento azionario di minoranza da parte di società collegate di The Cynosure Group (“Cynosure”) e Fernweh Group (“Fernweh”). L’investimento rafforza lo stato patrimoniale e aggiunge partner di lungo termine attivamente coinvolti per sostenere la successiva fase di crescita dell’azienda.

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Lapmaster Wolters – investor-relations@lapmaster-wolters.com

The Cynosure Group – Rapporti con gli investitori Cynosure | investorrelations@cynosuregroup.com

Fernweh Group – Danielle Smith, Direttrice operazioni | danielle.smith@fernweh.com





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