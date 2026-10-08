Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza e del firmware per piattaforme, oggi ha annunciato l’avvio di una collaborazione con Arm finalizzata a consentire il controllo sicuro, la gestione e l’adattabilità delle piattaforme per un’infrastruttura IA. Combinando le piattaforme server CPU Arm® AGI con firmware AMI e gli FPGA Lattice è possibile creare una soluzione che offre sicurezza avanzata, gestibilità, connettività e flessibilità per un’infrastruttura per data center IA di nuova generazione.

Nelle piattaforme server CPU Arm AGI, gli FPGA Lattice funzionano insieme alla CPU e al controller di gestione della scheda principale mentre il firmware AMI fornisce le funzionalità di avvio e gestione della piattaforma. Gli FPGA Lattice agiscono come chip complementari che forniscono capacità di gestione e controllo sicure, garantendo l’affidabilità della piattaforma, la connettività e l’adattabilità delun’infrastruttura. La tecnologia degli FPGA Lattice rende inoltre possibile la connettività a norma OCP (Open Compute Project) tra l’HPM (Host Processor Module) e il DC-SCM (Datacenter Secure Control Module) tramite LTPI (LVDS Tunneling Protocol and Interface), un’interfaccia aperta e standardizzata che semplifica l’integrazione della piattaforma, migliora l’interoperabilità e supporta un’infrastruttura IA modulare e scalabile.

“Le infrastrutture IA si evolvono rapidamente, generando una maggiore richiesta di controllo e gestione sicuri e interoperabilità a ogni livello del sistema”, spiega Mamta Gupta, vice presidente Business Development, Compute & Communications presso Lattice Semiconductor. “Insieme ad Arm stiamo aiutando i clienti ad accelerare l’implementazione delle piattaforme di calcolo di nuova generazione attraverso una gestione sicura, standard aperti e una base scalabile in grado di tenere il passo con le esigenze dei clienti sempre più complesse”.

“La scalabilità di un’infrastruttura IA richiede un ecosistema funzionale riguardo a vari aspetti importantissimi: calcolo, connettività, gestione e sicurezza”, aggiunge Eddie Ramirez, vice presidente Go-to-Market, Cloud AI presso Arm. “Collaborando con Lattice per integrare gestione e controllo sicuri, stiamo ampliando l’ecosistema basato sulle piattaforme CPU Arm AGI e offrendo ai clienti maggiore flessibilità per realizzare e dispiegare un’infrastruttura IA di nuova generazione”.

Dimostrazioni dal vivo all’OCP Global Summit 2026

La soluzione server congiunta di Arm e Lattice sarà presentata all’OCP Global Summit 2026 che si terrà dal 12 al 15 ottobre presso il San Jose Convention Center. È possibile visitare l’esposizione Lattice allo Stand A53 per vedere una piattaforma server basata su CPU Arm AGI che utilizza la tecnologia degli FPGA di Lattice per attuare funzioni di controllo e gestione sicuri. I partecipanti potranno inoltre visitare lo stand Arm (C72) per saperne di più sul crescente ecosistema Arm e sulle relative tecnologie che rendono possibile un’infrastruttura IA di nuova generazione.

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Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo. Risolviamo le sfide dei clienti dall'edge al cloud, nei mercati in crescita dell'informatica, delle comunicazioni, dell'industria e dei dispositivi integrati. Con l'aggiunta dei firmware per piattaforme silicon-neutral, leader nel settore di AMI e delle soluzioni di gestibilità delle infrastrutture, Lattice ora offre la piattaforma di controllo e gestione sicura più completa del settore per l'infrastruttura cloud e dei data center per l'intelligenza artificiale. La nostra tecnologia, i nostri rapporti a lungo termine e l'impegno nell'assistenza di prim'ordine permettono ai nostri clienti di liberare rapidamente e facilmente le loro innovazioni per creare un mondo sicuro, intelligente e connesso. Per maggiori informazioni, visitare www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , YouTube , Facebook , WeChat , e Weibo .

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