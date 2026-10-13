Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza e del firmware per piattaforme, oggi ha lanciato la versione più recente di Lattice Sentry™ Solution Stack (v5.0), la prima gamma di soluzioni del settore per la resilienza del firmware di piattaforma (PFR) e l’attestazione con supporto per la crittografia post-quantistica (PQC). Lattice Sentry rafforza la posizione di primo piano di Lattice nel settore della crittografia post-quantistica dal silicio a uno stack di sicurezza di piattaforma completo fornendo protezione a norma CNSA 2.0 e NIST per i data center IA e le infrastrutture critiche e offrendo quindi ai progettisti di sistemi un percorso validato e pronto per la produzione verso la sicurezza resistente ai computer quantistici.

Lattice Sentry estende la leadership di Lattice Semiconductor nel settore della PQC combinando il primo portafoglio di FPGA a norma CNSA 2.0 del settore con il software di gestione di piattaforma AMI per fornire una soluzione di sicurezza di piattaforma completa e integrata.

“L’infrastruttura IA e il panorama delle minacce si evolvono rapidamente. Il firmware di piattaforma è diventato un vettore di attacco primario e l’era quantistica metterà in discussione decenni di assunti sulla sicurezza”, spiega Mamta Gupta, vice presidente Business Development, Compute & Communications presso Lattice Semiconductor. “Ora i clienti non devono più scegliere tra la sicurezza di oggi e la prontezza per l’era quantistica. Lattice Sentry offre entrambe, rafforzando la nostra posizione di prestigio nel controllo sicuro e deterministico per l’infrastruttura IA”.

Lattice Sentry Solution Stack (v5.0) permette ai progettisti di sistemi di realizzare piattaforme resistenti ai computer quantistici grazie a:

Resilienza del firmware di piattaforma Protezione, rilevamento e ripristino autonomo di BIOS, BMC e altro firmware di scheda, a norma NIST SP800-193 Agilità crittografica con protezione antirollback Aggiornamenti firmware sicuri, provisioning e revoca delle chiavi e decommissioning sicuro

Crittografia classica e post-quantistica PQC a norma CNSA 2.0: ML-DSA, LMS e XMSS per l’autenticazione; ML-KEM per lo scambio di chiavi; verifica delle firme basate su hash LMS e XMSS per l’agilità crittografica a lungo termine Crittografia classica, tra cui ECDSA e AES-GCM

Attestazione e identità hardware Attestazione dei dispositivi basata su Security Protocol and Data Model (SPDM) per infrastrutture rack e server Misurazione e identità crittografica ancorate a Device Identifier Composition Engine (DICE) per l’integrità della catena di fornitura e della piattaforma Attestazione multidispositivo per ambienti rack disaggregati

Resilienza PCQ AMI Tektagon™ Framework end-to-end per provisioning, attestazione, aggiornamenti firmware e gestione del ciclo di vita con supporto PQC Stack di silicio e software pre-validato per un’implementazione più rapida



Lattice Sentry fornisce un percorso completo dalla valutazione alla produzione, che comprende una piattaforma di riferimento interamente validata, una libreria IP comprovata, gli strumenti di progettazione Lattice Radiant ® , Lattice Propel™ e AMI Tektagon, e demo pronte all’uso. Le schede demo e i servizi di progettazione personalizzata sono già disponibili.

Scopri la sicurezza di piattaforma leader del settore all’OCP Global Summit 2026

Lattice Sentry e altre soluzioni PQC saranno in piena mostra all’OCP Global Summit 2026, dal 13 al 15 ottobre, presso lo stand A53-A54 del San Jose Convention Center, a San Jose, in California. Le dimostrazioni riguarderanno la resilienza del firmware di piattaforma, le architetture di boot senza flash, la telemetria e la gestione su scala rack, la sicurezza resistente ai computer quantistici, l’aggregazione di sensori abilitata dall’IA e le tecnologie aperte di gestione dell’infrastruttura. Per saperne di più sulla partecipazione di Lattice all’OCP Global Summit 2026, inclusi gli interventi di apertura e le sessioni tecniche, le dimostrazioni principali e le opportunità di incontro, visitare la pagina web dell’evento OCP .

Risorse di supporto

Scopri di più sulla gamma di soluzioni Lattice Sentry alla pagina web e sul blog .

Scopri di più su AMI Tektagon

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Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo. Risolviamo le sfide dei clienti dall'edge al cloud, nei mercati in crescita dell'informatica, delle comunicazioni, dell'industria e dei dispositivi integrati. Con l'aggiunta dei firmware per piattaforme silicon-neutral, leader nel settore di AMI e delle soluzioni di gestibilità delle infrastrutture, Lattice ora offre la piattaforma di controllo e gestione sicura più completa del settore per l'infrastruttura cloud e dei data center per l'intelligenza artificiale. La nostra tecnologia, i nostri rapporti a lungo termine e l'impegno nell'assistenza di prim'ordine permettono ai nostri clienti di liberare rapidamente e facilmente le loro innovazioni per creare un mondo sicuro, intelligente e connesso. Per maggiori informazioni, visitare www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , YouTube , Facebook , WeChat , e Weibo .

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