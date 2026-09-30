Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza e del firmware per piattaforme, oggi ha annunciato la sua partecipazione all’imminente conferenza FPGA Horizons che si terrà il 6 e 7 ottobre 2026 a Londra.

Nell’ambito del programma tecnico della conferenza Lattice terrà una presentazione (“Tech Talk”) e un workshop oltre a ospitare un’area dimostrativa focalizzata su come le sue soluzioni FPGA a basso consumo di potenza stiano portando avanti l’IA all’edge.

Chi: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Cosa / Quando (GMT+2): 6 ottobre 2026 Esposizione dimostrativa comprendente la soluzione Lattice Holoscan Sensor Bridge e lo strumento di progettazione di FPGA basata sull’IA Lattice Prompt™ Tech Talk (10:10 – 10:30), Shaw Theater: Practical Security Fundamentals for FPGA Engineers 7 ottobre 2026 Workshop (13:30 – 16:40), Hyde Park room Attività pratiche con FPGA basati su Lattice Nexus™ Flusso di lavoro basato sull’IA agentica Lattice Prompt™

Dove: FPGA Horizons Conference, Pullman London St Pancras, Euston Road, London NW1



FPGA Horizons è una conferenza con sede nel Regno Unito rivolta agli specialisti del settore FPGA.

Risorse di supporto

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Per maggiori informazioni sull’evento visitare https://www.fpgahorizons.com/london-26/

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo. Risolviamo le sfide dei clienti dall'edge al cloud, nei mercati in crescita dell'informatica, delle comunicazioni, dell'industria e dei dispositivi integrati. Con l'aggiunta dei firmware per piattaforme silicon-neutral, leader nel settore di AMI e delle soluzioni di gestibilità delle infrastrutture, Lattice ora offre la piattaforma di controllo e gestione sicura più completa del settore per l'infrastruttura cloud e dei data center per l'intelligenza artificiale. La nostra tecnologia, i nostri rapporti a lungo termine e l'impegno nell'assistenza di prim'ordine permettono ai nostri clienti di liberare rapidamente e facilmente le loro innovazioni per creare un mondo sicuro, intelligente e connesso. Per maggiori informazioni, visitare www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , YouTube , Facebook , WeChat , e Weibo .

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