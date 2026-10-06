Una nuova ricerca pubblicata oggi da Reveal , il fornitore di piattaforme integrate native per l'AI che comprendono il ciclo di vita delle risoluzioni delle controversie, ha scoperto che grandi organizzazioni europee completano meno della metà delle richieste di accesso ai dati personali (DSAR) entro la scadenza di un mese richiesto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), una carenza che lo studio associa direttamente a un'assenza quasi universale di tecnologia appositamente creata. Quasi nove organizzazioni su dieci eseguono ancora le richieste DSAR su flussi di lavoro manuali o generici, senza utilizzare strumenti dedicati.

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