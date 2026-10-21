Secondo le previsioni 2027 di Forrester (Nasdaq: FORR) in ambito di marketing B2C, esperienza del cliente e per il settore digitale , l'aumento dei costi dell'IA costringeranno i leader del marketing B2C a ridurre di un terzo le dimensioni delle iniziative di intelligenza artificiale. Mentre cresce l'utilizzo dell'IA e i fornitori di MarTech adottano sempre più spesso modelli di prezzo basati sull'utilizzo, ogni interazione con agenti, attività generata e flusso di lavoro automatizzato diventa un evento fatturabile. Di conseguenza, i leader dovranno prendere decisioni più difficili e incentrare gli investimenti su iniziative di IA che garantiscono un concreto valore aziendale.

I report delle Previsioni di Forrester offrono conoscenze e prospettive sui segnali e sulle tendenze che caratterizzeranno l'anno futuro.

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