I principali gestori patrimoniali europei hanno sviluppato valide competenze per i mercati privati, ma la maggior parte di essi devono ancora spiegarlo ai clienti destinatari di tali competenze, stando a The Wealth 30 , un nuovo rapporto stilato da Peregrine Communications.

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Marina Fraser Harris, Partner, Peregrine Communications

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