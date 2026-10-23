Dopo aver attirato l’attenzione di recente all’IFA, la serratura intelligente e il campanello dotato di intelligenza artificiale di EZVIZ sono rimasti sotto i riflettori per aver ottenuto due premi di livello mondiale. Il videocitofono EP8 Ultra con tecnologia AI ha vinto l’European Product Design Award 2026 (EPDA 2026), mantenendo la leadership nell’applicazione dell’intelligenza artificiale incentrata sull’utente. Nel frattempo, la serratura intelligente DL50FVX, un vero e proprio capolavoro, è stata insignita del Golden Pin Design Award 2026 (GPDA) per la sua gestione intuitiva degli accessi ed è entrata nella rosa dei finalisti dei Best Design Awards. Il crescente prestigio della linea EZVIZ per la gestione degli accessi nella casa intelligente segna un nuovo capitolo nell’offerta di esperienze di vita caratterizzate da interazione su più livelli, estetica moderna e attenzione alle emozioni.

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Two representative models from EZVIZ's smart entry family take home prestigious awards for user-centric innovation.

Fondato nel 2016, l’EPDA mira a premiare prodotti ben concepiti che osano rompere con la tradizione e offrono una vera innovazione per migliorare la vita quotidiana. Grazie ai vincitori che rinnovano continuamente gli standard del settore, la commissione promuove lo sviluppo di una tecnologia in sintonia con l’estetica moderna in Europa e oltre. Istituito anch’esso negli anni ’80, il GPDA ha ampliato il proprio campo d’azione dai singoli prodotti agli ecosistemi di design, plasmando la visione del design nella regione Asia-Pacifico e portando i talenti locali del design sulla scena internazionale.

“Il forte interesse del pubblico nei confronti dei nostri modelli DL50FVX, EP8 Ultra e di altri dispositivi di accesso intelligente presentati all’IFA riflette l’attenzione delle persone verso esperienze che vanno oltre le semplici funzionalità volte alla risoluzione dei problemi”, ha affermato Ada Wang, capo progettista di settore di EZVIZ per i prodotti legati alla sicurezza. “Mettendo al centro gli utenti, EZVIZ analizza a fondo gli scenari relativi all’accesso per individuare esigenze sottili e fornire videocitofoni, serrature intelligenti e altri prodotti su misura e versatili, per un’esperienza personalizzata. L’entusiasmo suscitato all’IFA e il riconoscimento ottenuto ci hanno ispirato enormemente, rafforzando ulteriormente il nostro impegno verso un design incentrato sull’utente».

«Dopo anni di sviluppo, EZVIZ ha saputo coniugare l’attenzione orientata all’utente con l’eccellenza visiva nel settore dell’accesso intelligente, aprendo una nuova strada in Europa e persino a livello mondiale grazie al suo design rivoluzionario», ha affermato Wang. Guidata dal modello DL50FVX, la gamma di serrature intelligenti offre una suite completa di metodi di sblocco e tecnologia visiva integrata per una gestione degli accessi senza preoccupazioni. Oltre al modello di punta DL50FVX a doppia telecamera con sblocco tramite riconoscimento facciale e delle vene del palmo della mano, la gamma comprende modelli popolari come il DL01, facile da installare fai-da-te, il DL10 personalizzato con accesso tramite impronta digitale integrato nella maniglia e l’elegante DL20FVS Plus con funzioni avanzate.

Per l’interazione all’ingresso, EZVIZ offre opzioni basate su scenari specifici per corridoi, portici e cancelli esterni. Il modello di punta EP8 Ultra introduce la cura emotiva basata sull’intelligenza artificiale, mentre lo spioncino EP4, facile da installare, e il rivoluzionario videocitofono HP7 Pro rendono gli ingressi più connessi che mai.

Secondo quanto comunicato dall'azienda, EZVIZ lancerà altri attesi prodotti per l'accesso intelligente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ezviz.com .

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Charlene Li

lixiaolan15@ezviz.com





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